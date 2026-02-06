鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-06 12:10

今 (6) 日在港股上市的一眾茶飲類股集體走強，去年股價漲幅翻倍的古茗(01364-HK) 早盤漲超 5% 至每股 31.28 港元，創歷史新高，午間收盤上漲 4.12% 至 30.8 港元，茶百道亦漲超 3%，滬上阿姨漲超 2%，奈雪的茶漲近 1%，蜜雪集團小漲。

今日稍早，阿里千問正式上線「春節 30 億免單」活動，發放奶茶免單卡，首波免單活動至下周四 (12 日) 為止。活動期間，每個人可領取 21 張無門檻的 25 元 (人民幣，下同) 免單卡，相當於 525 元。

所有用戶更新千問 APP 後，都能白拿一張 25 元無門檻免單卡，不僅能免單喝奶茶，也能透過淘寶閃購買年貨、點外賣。此外，當日累計成功邀請 3 位新朋友，可獲得機會，抽取價值萬元的千問 AI 生活卡。

透過千問 APP 一句話下單，免單卡可立即在中國 30 多萬家奶茶店使用，蜜雪冰城、瑞幸咖啡、霸王茶姬、奈雪的茶、滬上阿姨、茶百道、庫迪咖啡等茶飲咖啡品牌都可使用。

活動上線後，部分用戶開啟活動頁面，發現「千問請客」頁面無法點擊，頁面資訊顯示「活動太火爆了，稍後再試吧」。

對此千問最新回應說：「活動上線不到 4 小時，大家透過千問 APP 已下單超過 200 萬單；免單卡使用期限可以到 2 月 23 日，如果暫時遇到擁堵，可以稍晚下單。」