鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-06 09:40

華爾街對熱門交易的瘋狂追逐，正漸漸轉換為穩定而普及的風險退潮，從科技股、黃金到加密貨幣，跨資產行情一一潰散，顯示投資人正在全面降低曝險。然而一切並非單一事件引發，而是一連串消息持續累積的結果。

美股續挫 科技股再遭重擊

標普 500 指數周四 (5 日) 下跌 1.2%，連續第三個交易日收黑，那斯達克 100 指數跌勢擴大，創下去年 4 月以來最深回檔。

近日深陷賣壓的軟體類股周四加速下跌，原因之一是人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 推出可執行金融研究的新模型，突顯新技術對既有軟體業者構成的競爭威脅。

自 1 月 28 日至今這一個禮拜的「軟體末日」期間，標普 500 軟體和服務指數累計下跌 4.6%、總市值蒸發約 1 兆美元。

資產管理公司 Bailard 投資長兼科技投資主管 Dave Harrison Smith 說：「目前看起來，我認為這是一種『拋售一切』的心態。」

Smith 指出，這次拋售可能為選股者創造了機會，但他警告說，不要指望市場會迅速反彈，「在這種市場情緒暴跌的時候預測底部，是非常非常具有挑戰性的。」

銀價暴跌 比特幣回吐川普勝選後所有漲幅

此外，曾隨金價一路攀峰的白銀，單日重挫 17%。比特幣則大跌 10%，完全回吐美國總統川普重返白宮 15 個月以來累積的所有漲幅，顯示投資人正加速平倉這些以槓桿資金支撐、卻持續虧損的交易。

美國公債則再度扮演「最後避風港」角色，吸引資金回流。

亞馬遜 (AMZN-US) 則在周四盤後暴跌 10%，原因是公司宣布今年資本支出將達到 2000 億美元，遠高於分析師預期，也再度點燃市場對科技公司 AI 支出過高的疑慮。

「先開槍再問問題」

Frank Funds 總裁暨投資組合經理 Brian Frank 說：「投資人明顯轉向防禦型操作，現在比較像是『先開槍、之後再問問題』的市場環境。」

近期走勢與年初華爾街的樂觀預測形成強烈對比。當時多數策略師認為，股市有望迎來近 20 年來最長的多頭走勢，利多來自 AI 熱潮延續、經濟展現韌性、企業獲利持續成長，以及聯準會 (Fed) 可望降息。

這些假設目前仍未完全被推翻，近期財報整體來說仍穩健，但市場也開始把目光拉回諸多風險，包括：

哪些企業將在 AI 浪潮中被淘汰？

若華許 (Kevin Warsh) 接替鮑爾出任 Fed 主席，政策方向可能出現哪些變化？

包括黃金、比特幣，甚至 Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨頭在內，資產估值是否過度膨脹、難以長期維持？

比特幣成為最劇烈修正的代表

在這些資產中，動能最明顯停滯的是比特幣。比特幣去年在川普勝選後掀起投機狂潮、價格一路飆升，但 1 月以來急轉直下，資金正快速撤離。

這股賣壓在周四加劇，並拖累其他代幣、ETF 以及持有大量比特幣的 Strategy(MSTR-US) 等公司。比特幣周四暴跌 13% 至約 6.3 萬美元，較四個月前的歷史高點幾乎腰斬。

Ergonia 業務發展主管 Chris Newhouse 說：「市場中的恐懼與不確定性非常明顯。」

賣壓全面擴散

相較之下，股市跌幅較為溫和，但賣壓隨處可見，標普 500 指數 11 大類股中有 9 個是下跌的，投資人不只拋售 AI 競爭下的輸家，也開始質疑龐大的 AI 投資是否真能帶來相應回報。

這一點反映在 Alphabet 股價表現上，儘管該公司營收優於預期，但在宣布今年資本支出翻倍計畫之後，股價在盤中大幅下跌，終場才勉強收復大部分失土、回到平盤附近。

市場動能正在耗盡

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 指出，這波回檔反映出，市場意識到，最熱門的股票與黃金等資產，這波漲勢已走得太遠，是時候受到一些懲罰了。