華爾街對熱門交易的瘋狂追逐，正漸漸轉換為穩定而普及的風險退潮，從科技股、黃金到加密貨幣，跨資產行情一一潰散，顯示投資人正在全面降低曝險。然而一切並非單一事件引發，而是一連串消息持續累積的結果。
標普 500 指數周四 (5 日) 下跌 1.2%，連續第三個交易日收黑，那斯達克 100 指數跌勢擴大，創下去年 4 月以來最深回檔。
近日深陷賣壓的軟體類股周四加速下跌，原因之一是人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 推出可執行金融研究的新模型，突顯新技術對既有軟體業者構成的競爭威脅。
自 1 月 28 日至今這一個禮拜的「軟體末日」期間，標普 500 軟體和服務指數累計下跌 4.6%、總市值蒸發約 1 兆美元。
資產管理公司 Bailard 投資長兼科技投資主管 Dave Harrison Smith 說：「目前看起來，我認為這是一種『拋售一切』的心態。」
Smith 指出，這次拋售可能為選股者創造了機會，但他警告說，不要指望市場會迅速反彈，「在這種市場情緒暴跌的時候預測底部，是非常非常具有挑戰性的。」
此外，曾隨金價一路攀峰的白銀，單日重挫 17%。比特幣則大跌 10%，完全回吐美國總統川普重返白宮 15 個月以來累積的所有漲幅，顯示投資人正加速平倉這些以槓桿資金支撐、卻持續虧損的交易。
美國公債則再度扮演「最後避風港」角色，吸引資金回流。
亞馬遜 (AMZN-US) 則在周四盤後暴跌 10%，原因是公司宣布今年資本支出將達到 2000 億美元，遠高於分析師預期，也再度點燃市場對科技公司 AI 支出過高的疑慮。
Frank Funds 總裁暨投資組合經理 Brian Frank 說：「投資人明顯轉向防禦型操作，現在比較像是『先開槍、之後再問問題』的市場環境。」
近期走勢與年初華爾街的樂觀預測形成強烈對比。當時多數策略師認為，股市有望迎來近 20 年來最長的多頭走勢，利多來自 AI 熱潮延續、經濟展現韌性、企業獲利持續成長，以及聯準會 (Fed) 可望降息。
這些假設目前仍未完全被推翻，近期財報整體來說仍穩健，但市場也開始把目光拉回諸多風險，包括：
在這些資產中，動能最明顯停滯的是比特幣。比特幣去年在川普勝選後掀起投機狂潮、價格一路飆升，但 1 月以來急轉直下，資金正快速撤離。
這股賣壓在周四加劇，並拖累其他代幣、ETF 以及持有大量比特幣的 Strategy(MSTR-US) 等公司。比特幣周四暴跌 13% 至約 6.3 萬美元，較四個月前的歷史高點幾乎腰斬。
Ergonia 業務發展主管 Chris Newhouse 說：「市場中的恐懼與不確定性非常明顯。」
相較之下，股市跌幅較為溫和，但賣壓隨處可見，標普 500 指數 11 大類股中有 9 個是下跌的，投資人不只拋售 AI 競爭下的輸家，也開始質疑龐大的 AI 投資是否真能帶來相應回報。
這一點反映在 Alphabet 股價表現上，儘管該公司營收優於預期，但在宣布今年資本支出翻倍計畫之後，股價在盤中大幅下跌，終場才勉強收復大部分失土、回到平盤附近。
Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 指出，這波回檔反映出，市場意識到，最熱門的股票與黃金等資產，這波漲勢已走得太遠，是時候受到一些懲罰了。
她說：「這是一場重置。動能可能已經用盡了。」
