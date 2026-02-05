美股科技股遭重擊 專家卻說「這很健康」？
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Investopedia》報導，美股主指因科技股重挫而承壓之際，投資人要保持樂觀並不容易。但部分專家對這波修正的看法恰恰相反。
摩根大通私人銀行 (JPMorgan Private Bank) 全球投資策略主管 Stephen Parker 周三 (4 日) 在 CNBC 節目上表示，「我其實認為，今年以來我們在市場上看到的狀況非常健康。」
從指數層面來看，今年至今幾乎是持平。標普 500 指數在 1 月劇烈波動後，年初以來漲幅不到 1%。科技股比重偏高的那斯達克指數周二收盤持平於年初水準，周三下跌 1.5%。
自 2022 年底這波多頭行情展開以來，科技股一直是推動股市上漲的主力。然而，今年以來，市場對 AI 可能顛覆部分科技產業的疑慮，以及對科技股估值過高的持續憂心，讓行情出現轉折，資金轉而流向價值型股票與防禦型類股。
表面下的資金流向，更清楚勾勒出市場的贏家與輸家。今年以來，科技股成為標普 500 中表現最差的類股，跌幅約 4%。市場對 AI 將衝擊軟體產業的擔憂，抵銷了記憶體晶片與資料儲存設備製造商的亮眼漲勢。
同時，能源與民生必需品類股自 2026 年初以來漲幅達到雙位數，顯示分析師觀察超過一年的市場領導權轉換，終於開始展開。
Parker 談到，「大家一直擔心集中度風險，」他指的是近年來科技股在主要指數中占比過高的問題，「現在我們看到資金正在輪動，這代表復甦正在擴散。」
過去一個月，美銀 (Bank of America) 的客戶流入民生必需品類股的資金，不論以金額或占該類股市值的比例來看，都創下 2008 年以來的任何四周期間新高。反觀科技股，客戶在過去五周中有四周呈現淨賣出。
市場觀察人士早在一年多前就預期，七巨頭 (Magnificent Seven) 與其他產業之間的成長落差將逐步縮小，但大型科技公司的成長表現一直很突出。根據 Ned Davis Research 近期報告，科技七巨頭目前貢獻了標普 27.8% 的獲利，占比創新高。
不過，市場開始出現風向轉變的跡象。截至周一，Ned Davis 追蹤的大型價值股中，有高達 90% 在第四季財報表現上優於市場預期，創下紀錄。
隨著科技以外產業的成長加速，科技股的吸引力已略為下降。七巨頭在標普 500 中的權重，與其實際獲利占比之間的差距——即投資人願意為大型科技股支付的溢價——已從去年底約 8% 收斂至目前的 6.3%。這仍高於長期平均水準，意味著大型科技股的估值倍數仍有下修空間。
隨著 Alphabet(GOOGL-US) 與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 公布財報，七巨頭的獲利實力，以及華爾街對科技股的偏好，將面臨考驗。上周 Meta(META-US) 與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 的財報已顯示，投資人對大型科技股設定了很高的門檻。
專家認為，這樣的市場環境有利於防禦型類股，例如民生必需品與工業類股。美銀分析師周三寫道，「民生必需品類股仍被主動型基金明顯低配，後續仍有上行空間。」此外，華府為回應選民對生活成本的關切、並在 11 月期中選舉前推出的政策，也可能為該類股帶來助益。
不過，也有專家提醒，不宜過早對成長股下定論。Ned Davis 的分析師表示，若今年稍晚經濟成長放緩，投資人可能再度願意為高速成長的科技公司支付較高溢價。
