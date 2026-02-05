鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-06 05:31

幣圈再度上演大逃殺，比特幣週四 (5 日) 下殺，摜破 6.4 萬美元關卡，寫下 2024 年 10 月以來新低，更抹去了自川普當選以來的所有漲幅。

在全球科技股遭遇賣壓、市場流動性轉薄之際，風險資產再度承壓，截稿前，台北時間週五 (6 日) 上午 5 時 20 分許，比特幣崩跌超 13%，暫報 6,3232 美元。近 8 個交易日中，比特幣有 7 日收黑，自 2025 年 10 月逼近 126,000 美元的歷史高點以來，累計跌幅已近 50%。

21shares 首席投資策略師 Adrian Fritz 指出，市場流動性偏薄是造成劇烈波動的關鍵因素之一。他表示，只要出現些微賣壓，就可能迅速引發連鎖清算，放大跌勢。

加密期權平台 SignalPlus 合夥人 Augustine Fan 表示：「加密市場情緒已經跌至谷底，在交易員紛紛搶購保護性工具之際，經歷了一年多的持續回落後，波動率終於開始上升，市場正以熊市模式運行。」

加密數據分析公司 CoinGlass 統計顯示，過去 24 小時內加密貨幣市場清算金額接近 7.7 億美元。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Marion Laboure 表示，這波比特幣下跌反映多項因素交疊，包括聯準會 (Fed) 偏鷹訊號、機構資金流出與流動性轉薄，以及監管進展停滯。她指出，比特幣正逐步從高度投機階段走向制度化資產，但波動仍過大，尚不足以取代黃金或傳統貨幣。

除加密貨幣外，其他替代資產也同步走弱。美元走強、全球債券殖利率小幅上升，降低市場對投機性資產的風險偏好。貴金屬同樣承壓，白銀在亞洲盤一度暴跌近 17%，黃金亦走弱，凸顯市場在流動性緊縮環境下的脆弱性。

在震盪盤整數週、反彈屢屢失敗後，市場對加密貨幣的情緒已明顯轉差，週四在全面拋售下，山寨幣 (Altcoin) 同步下挫。CoinDesk 旗下幾乎所有指數價格都在過去 24 小時內下挫逾 10%，跌勢涵蓋主流代幣與迷因幣等多數加密資產。

市值第二大的以太幣 (ETH-US) 下殺 11.5%，至 1,937.65 美元。

市值第三大的瑞波幣 (XRP-US) 暴跌 20.8%，至 1.23 美元

Solana (SOL-US) 與艾達幣 (ADA-US) 分別慘跌 13.1% 與 12.7%。