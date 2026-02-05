鉅亨網編譯羅昀玫
幣圈再度上演大逃殺，比特幣週四 (5 日) 下殺，摜破 6.4 萬美元關卡，寫下 2024 年 10 月以來新低，更抹去了自川普當選以來的所有漲幅。
在全球科技股遭遇賣壓、市場流動性轉薄之際，風險資產再度承壓，截稿前，台北時間週五 (6 日) 上午 5 時 20 分許，比特幣崩跌超 13%，暫報 6,3232 美元。近 8 個交易日中，比特幣有 7 日收黑，自 2025 年 10 月逼近 126,000 美元的歷史高點以來，累計跌幅已近 50%。
前一日，美國財政部長斯科特貝森特暗示，美國政府不會救助加密貨幣。這或是虛擬幣市場暴跌的導火線。隨後，知名投資者貝瑞警告稱，比特幣價格持續下跌可能「引發死亡螺旋，導致大規模價值崩潰」，拋售壓力就此引爆。
市場人士指出，近期加密貨幣波動加劇，也與流動性明顯下降有關。比特幣跌破市場關注的關鍵價位後，引發一連串停損與強制平倉，放大跌勢。
21shares 首席投資策略師 Adrian Fritz 指出，市場流動性偏薄是造成劇烈波動的關鍵因素之一。他表示，只要出現些微賣壓，就可能迅速引發連鎖清算，放大跌勢。
加密期權平台 SignalPlus 合夥人 Augustine Fan 表示：「加密市場情緒已經跌至谷底，在交易員紛紛搶購保護性工具之際，經歷了一年多的持續回落後，波動率終於開始上升，市場正以熊市模式運行。」
加密數據分析公司 CoinGlass 統計顯示，過去 24 小時內加密貨幣市場清算金額接近 7.7 億美元。
此波下跌也與全球科技股賣壓同步。標普 500 指數與以科技股為主的那斯達克指數均下跌約 1%。向來與比特幣同步波動的軟體類股持續遭到拋售，iShares Expanded Tech-Software ETF(IGV-US) 單日重挫逾 3%，今年以來累計跌幅已擴大至 24%。
市場對人工智慧採用速度的疑慮，以及大型企業資本支出上升，持續壓抑科技股估值。美股科技股走弱的情緒外溢至亞洲市場，並進一步傳導至加密資產。近期比特幣與高成長股在市場壓力升高時的連動性明顯提高。
德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Marion Laboure 表示，這波比特幣下跌反映多項因素交疊，包括聯準會 (Fed) 偏鷹訊號、機構資金流出與流動性轉薄，以及監管進展停滯。她指出，比特幣正逐步從高度投機階段走向制度化資產，但波動仍過大，尚不足以取代黃金或傳統貨幣。
除加密貨幣外，其他替代資產也同步走弱。美元走強、全球債券殖利率小幅上升，降低市場對投機性資產的風險偏好。貴金屬同樣承壓，白銀在亞洲盤一度暴跌近 17%，黃金亦走弱，凸顯市場在流動性緊縮環境下的脆弱性。
在震盪盤整數週、反彈屢屢失敗後，市場對加密貨幣的情緒已明顯轉差，週四在全面拋售下，山寨幣 (Altcoin) 同步下挫。CoinDesk 旗下幾乎所有指數價格都在過去 24 小時內下挫逾 10%，跌勢涵蓋主流代幣與迷因幣等多數加密資產。
迷因幣方面，狗狗幣 (DOGE-US) 急挫近 13%，$TRUMP (TRUMP-US) 則崩跌超過 14%。
