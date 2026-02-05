鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-05 14:10

曾引發中國房市恐慌的房地產「交付困難」問題正加速退出歷史舞台，多家中國建商近日陸續揭露 2025 年「保交房」成績單，加上全國統計數據，均印證著這場歷時三年的產業攻堅戰已取得決定性勝利。

中國2025年完成交付750萬套住房！專家：「保交房」99%達成 最重擔子已卸下

《第一財經》報導，截至「十四五」規劃年末，中國累計實現約 750 萬套「已售難交付」住房落地交付，困擾購屋者多年的「爛尾焦慮」大幅緩解。

建商交付數據亮眼，重量級企業率先「交卷」。碧桂園披露，2022 年至 2025 年四年間累計完成約 185 萬套房屋交付，整體保交房工作已進入收尾階段；綠地計控股 2025 年住宅交付面積超 800 萬平方公尺 (約合 8 萬套)，近四年累計控股規模約 76 萬套；融創同期交付量 72 萬套。

此外，新城控股、旭輝、中南置地等中型建商同樣表現突出，近三年累計交付量均超 27 萬套。

多位建商負責人坦言，持續數年的交付壓力已明顯減輕，剩餘任務多為零星收尾。

另據中國住房及城鄉建設部數據，在 396 萬套保交房攻堅戰任務中，已交付 391.8 萬套，交付率達 99%。全中國「白名單」項目貸款審批金額逾人民幣 7 兆元，為工程建設注入關鍵資金。

這場系統性風險化解行動中，中國中央、省、市三級工作專班聯動，透過「一樓一策」分類處置，對符合條件的項目納入「白名單」融資支持，對資不抵債項目加快破產重整，優先保障購屋者權益。

隨著交付壓力卸下，中國房地產行業逐漸邁入修復新階段。華東某民營房商內部人士透露，去年底僅剩幾千套待交付房源，最困難時期已過；另一重量級建商則打算今年把重心轉向債務化解與存量土地盤活。

易居研究院副院長嚴躍進指出，房地產風險已明顯收斂，房價築底跡象顯現，一線城市率先企穩，為產業重建信心奠定基礎。