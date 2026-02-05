鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-02-05 10:59

日前國民黨黨主席鄭麗文說，大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，大陸國台辦周四（5 日）對此表示，「兩岸一家親」，都是中國人，這是兩岸關係的底色。

大陸國務院台辦周四舉行例行記者會，有記者問：國共兩黨智庫論壇在北京舉辦，鄭麗文表示，大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事；賴清德只要接受「九二共識」，就可以換來和平榮景，國台辦對此有何評論？

國台辦發言人陳斌華表示，「兩岸一家親」，都是中國人，這是兩岸關係的底色。「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

陳斌華說，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與國民黨等台灣各黨派團體和各界人士一道，加強交流合作，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展。

日前鄭麗文說，好友跟她說一句話讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人，但大陸是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。