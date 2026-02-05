鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-05 17:30

中國地方兩會近期密集召開，多地政府明確將延續房票制度探索作為今年都市更新的核心行動。

作為中國住房政策改革實驗場地的四大一線城市，自 2024 年起率先建構房票制度框架，透過定向購屋券置換傳統安置模式，為化解房地產庫存、加速存量資產盤活提供了創新路徑。

廣州作為首個系統性推行房票制度的城市，2024 年 1 月率先出台《房票安置實施方案》，並在荔灣區完成全省首單房票實踐。隔年該區政策迭代升級，將安置範圍拓展至商業辦公物業，全年累計發放 2931 張房票，帶動 13.16 萬平方公尺商品房去化，形成跨區使用 335 張房票的連動效應。天河區也在 2025 年 7 月開出單張面額 1 億人民幣的「天價房票」，用於環五山創新策源區建設，刷新產業紀錄。

深圳則透過「雙線突破」深化製度應用。去年 12 月，坪山石井街道啟動中國首個城中村改造房票項目，同步在軌道交通 27 號線土地整備中發放 4055 萬元 (人民幣，下同) 定向憑證。根據去年 3 月發布的《都市更新實施意見》，深圳已實現從工業用地到居住社區的全場景覆蓋，形成土地整備與民生改善的雙向循環。

上海則採取「梯度推進」策略，自 2024 年 6 月金山區試點起步，逐步擴展至嘉定、青浦等六個行政區。馬陸鎮彭趙村北片區作為嘉定首個試點，透過房票完成城中村改造，浦東航頭鎮航南社區則實現超 2000 戶居民定向選房。

截至去年底，上海市累計核發房票金額突破 80 億元，帶動存量房屋交易量較去年同期成長 17%。

至於北京，雖處政策醞釀期，但通州區 2024 年 7 月發布的《房票安置實施方案 (試行)》已搭建制度框架，提出建立「房源超市」實現跨項目調配。目前該區正在進行試點計畫遴選，預計今年第二季啟動首批房票發放。

業內專家指出，房票制度透過市場化手段重構安置邏輯，2025 年四大一線城市累計消化庫存超 200 萬平方公尺，帶動建商回款 118 億元。

根據上海易居研究院數據，採用房票模式的工程平均去化週期縮短至 8 個月，較傳統安置方式效率提升 40%。

根據廣東省住房政策研究中心預測，隨著「十五五」都市更新行動深化，二線城市跟進試點將形成萬億級市場增量。