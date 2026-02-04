鉅亨網編譯段智恆 2026-02-05 01:30

美國財政部周三 (4 日) 表示，未來至少數季內，並不預期調高中長天期公債的標售規模，符合市場原先預期。財政部同時公布，將在 2026 年 2 月至 4 月進行總額 1,250 億美元的再融資操作，預計本季可向民間投資人籌得約 348 億美元的新資金。

不過，周三同步公布的財政部借款諮詢委員會 (TBAC) 會議紀錄，仍引發市場關注。根據主要交易商在會中提出的估算，2027 至 2028 會計年度恐出現約 1.1 兆美元的資金缺口，並點出未來再度調高中長天期公債標售規模的可能時點。

財政部指出，仍將持續評估是否在未來調高附息公債，包括公債票券與公債債券，以及浮動利率公債的發行規模，並將聚焦「結構性需求的變化趨勢」，以及不同發債策略所涉及的成本與風險。

財政部同時宣布，下周將標售 580 億美元的 3 年期公債、420 億美元的 10 年期公債，以及 250 億美元的 30 年期公債，規模與去年 11 月再融資時相同，並未出現調整。

Zachary Griffiths、CreditSights 投資級債與總體策略主管指出，本次再融資整體結果大致符合市場預期，無論是附息公債或浮動利率公債的標售規模，乃至前瞻指引，均未出現明顯變化。

會議紀錄亦顯示，在現行發債規模下，交易商認為財政部在 2026 會計年度的資金配置略顯充裕，因此將 2026 至 2028 會計年度民間可流通債券的整體借款預估下修 2580 億美元。

不過，多數交易商仍預期，附息公債的標售規模最快可能在 2026 年下半年或明年初再度上調。會中亦有意見認為，若能提早、且以更溫和的步調調整發債規模，或許更具彈性，這番表述也被視為引發市場短線反應的原因之一。

在再融資結果公布後，美國公債殖利率曲線出現趨陡走勢，市場解讀，主因在於 TBAC 會議紀錄所揭示的 1.1 兆美元潛在資金缺口，以及市場對於未來調高發債規模時點可能提前的預期。