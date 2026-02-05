袁志峰 2026-02-06 04:50

今日推介 - 騰訊 (700, $558.5), 目標價 $610, 止損價 $530

【袁志峰專欄】北水淨買入騰訊逾55億元，創一年新高 （圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周四港股小幅上升，成交增加，南向資金浄買入逾 250 億元，其中淨買入騰訊 (700) 逾 55 億元，創逾一年新高。港股前景向好，建議投資者長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 219 點，早段震盪走低，最多曾跌 437 點至 26411 點，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾倒升 72 點，收報 26885 點，升 38 點或 0.1%。成交額按日增 10% 至 3151 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 250 億元。騰訊 (700)、盈富基金 (2800) 及阿里 (9988) 錄得 55.8、45.8 及 15.5 億元淨買入。長江飛纖 (6869)、華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 錄得 4.6、3.6 及 3.1 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 412 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 0.1%，成份股 61 升 25 跌 2 持平。海底撈 (6862) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。聯想 (992)、藥明康德 (2359)、申洲國際 (2313) 及康師傅 (322) 漲逾 3%。新鴻基地產 (16)、泡泡瑪特 (9992)、招商銀行 (3968)、藥明生物 (2269)、中通快遞 (2057)、百威亞太 (1876)、蒙牛乳業 (2319) 及李寧 (2331) 升逾 2%。中國移動 (941) 及安踏體育 (2020) 升逾 1%。紫金礦業 (2899) 及新東方 (9901) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大藍籌。友邦保險 (1299)、中國宏橋 (1378)、中國人壽 (2628)、中石化 (386) 及周大福 (1929) 跌逾 2%。港交所 (388) 及中國平安 (2318) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.7%，收報 5406 點，成份股 20 升 9 跌 1 持平。大型科技股普漲，美團 (3690) 升逾 1%，小米 (1810) 及百度 (9888) 升逾 2%。聯想 (992) 及地平線機器人 (9660) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。金蝶國際 (268)、蔚來 (9866)、比亞迪電子 (285) 及同程旅行 (780) 升逾 2%。比亞迪 (1211)、理想汽車 (2015)、小鵬汽車 (9868)、零跑汽車 (9863) 及海爾智家 (6690) 升逾 1%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 2% 及 1%，為跌幅最大成份股。騰訊音樂 (1698) 跌逾 1%。

板塊方面，電動車、餐飲、食品、啤酒、乳製品及本地地產股跑贏大市，漲幅居前。百勝中國 (9987) 及海底撈 (6862) 升逾 11% 及 4%。康師傅 (322) 及中國旺旺 (151) 升 3%。百威亞太 (1876) 及青島啤酒 (168) 升逾 2%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 升逾 2% 及 1%。新鴻基地產 (16) 及長實集團 (1113) 升逾 2% 及 1%。

黃金、礦産、電池及晶片股逆市下跌，跌幅居前。紫金礦業 (2899) 跌逾 4%，招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 3%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 6%，江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 跌逾 5% 及 4%。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 13% 及 6%，寧德時代 (3750) 跌近 2%。

周四上証指數低開 0.7%，早盤輾轉下滑，最多曾跌 1.3%，隨後輾轉上揚，午後跌幅一度收窄至 0.3%，收報 4075.92 點，跌 0.6%。深証成指跌 1.4%。科創 50 指數跌 1.4%。滬深兩市總成交約 21800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3000 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 個股訊息

美團 (3690) 公布，向叮咚收購 Dingdong Fresh Holding Limited 全部股權，初始代價為 7.17 億美元，叮咚可從後者提取不超過 2.8 億美元的資金後，仍需確保後者淨現金不低於 1.5 億美元。(信報)

蔚來 (9866) 公布，預計去年第四季度錄得經調整經營利潤約 7 億至 12 億元 (人民幣 ‧ 下同)，此為公司首次錄得單季度經調整經營利潤；2024 年第四季度經調整經營虧損 55.44 億元。(信報)

百度 (9888) 公布 50 億美元 (約 390 億港元) 股份回購計劃及一項股息政策，旨在進一步提升股東回報。董事會預計於 2026 年宣布首次發放股息。(信報)

中國海外發展 (688) 公布，1 月合約物業銷售金額約 144.78 億元人民幣，按年上升 20.4%；相應的銷售面積約 51.66 萬平方米，跌 12.9%。(信報)