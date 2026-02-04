〈房產〉北市房仲公會蘇金城：房市目前已不恐慌且未失序走出谷底區

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-04 10:21

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城今 (4) 日指出，2025 年全台房屋買賣移轉棟數僅 26.1 萬棟、年減 25.5%，改寫史上最大修正幅度，但台北市全年交易量約 2.3 萬棟、年減 22.7%，跌幅明顯小於全台平均，顯示台北市房市結構穩健，並未出現失序崩盤。

北市房仲公會蘇金城：房市目前已不恐慌且未失序走出谷底區。(鉅亨網記者張欽發攝)

蘇金城並強調，房市谷底已經過了，現在是復甦初段，不是恐慌階段，但何時有感回溫，要看屋主心態。台北市沒有超額賣壓，只有錯估市場的賣方

‌



蘇金城說，2026 年 1 月數據已經很清楚，台北市房市不是沒人買，而是價格讓利有沒有到位。以數據來看，台北市 1 月買賣移轉棟數雖較去年 12 月小幅回落 8.7%，但年增高達 32.7%，不僅優於六都平均，也高於疫情以來同月平均值，代表市場買盤正在回流，谷底已經過了，現在是復甦初段，不是恐慌階段，但何時有感回溫，要看屋主心態。現在市場的問題不是資金不見，而是屋主還在用高點心態賣房。

台灣央行對房市的信用管制並未鬆綁，這點市場早已在房市反映；蘇金城說，反而是公營行庫不動產貸款總量自主管理回歸銀行內控，加上經濟成長率維持正成長，股市明顯回溫，購屋信心已經止跌回穩。

從行政區來看，北市 12 個行政區中僅中正、士林小幅修正，其餘多數行政區明顯回溫，尤其北投年增高達 115.7%，松山、內湖年增 77.1%、67.4%，大安區、信義區也有 4 成以上增幅。蘇金城理事長強調，這說明只要條件與價格合理，買方就會進場，不是地段不好，是開價不切實際。