鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-02 17:18

全台六都會區今 (2) 日公布 2026 年 1 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8237 棟，月減 8.3%，六都交易量年增幅爲 28.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，1 月六都建物買賣移轉棟數 1 萬 8237 棟，月減 8.3%。其中台北市月減 8.7%，新北市月減 13.8%，桃園市月減 6.1%，台中市月減 11.2%，台南市月減 1.4%，高雄市月減 3.3%。

‌



陳金萍表示，1 月的建物買賣移轉棟數反映的是去年 12 月至今年 1 月初的市況，近期台股走揚、景氣燈號亮出熱絡的紅燈，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，觀察去年 10 月之後的中古屋交易市況呈現買氣盤整態勢。不過，因年底是建商當年度建案交屋認列的最後期限，去年 12 月就在大量新屋完工交屋潮挹注下，整體交易量較 11 月大增 25.0%，建物買賣移轉棟數表現拉尾盤，墊高基期，因此，讓 1 月六都交易量較去年 12 月減少 8.3%。

另與 2025 年 1 月相比，六都交易量年增 28.1%；其中台北市年增 32.7%，新北市年增 40.6%，桃園市年增 27.6%，台中市年增 8.0%，台南市年增 47.9%，高雄市年增 26.7%。陳金萍指出，2025 年有 7 天農曆春節假期落在 1 月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，待年後再進行購屋計畫，交易天數縮減勢必影響房市交易量能。反觀今年 1 月是完整的月，工作天數較長，因此，交易量成長實屬必然。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年農曆新年落在 2 月中旬，不少買方為了趕在春節前完成交屋與搬遷，多選擇提前在去年 12 月簽約，在進入 1 月後，隨著年末各項聚餐活動增加，看屋節奏相對放緩，交易量自然隨之縮減，預計須待農曆年結束、市場作息恢復常態後，買氣才有望逐步回溫。

回顧 2025 年全台房市表現，全台建物買賣移轉棟數僅 26.1 萬棟，年減高達 25.5%，不僅創下近九年來新低，更是史上第三低量。對此，莊思敏指出，去年房市受困於「內憂外患」，對內有央行第七波信用管制及銀行房貸限額，導致購屋民眾申貸門檻大幅提高，投資型買盤大量離場；對外則面臨兩岸地緣政治風險升溫，加上美國對等關稅政策懸而未決，國際政經環境的不確定性進一步壓抑了購屋民眾的進場意願，整體市場氛圍在缺乏利多支撐下更趨保守。

展望 2026 年，莊思敏表示，由於現階段房市政策尚未出現鬆綁跡象，加上全球政經局勢詭譎多變，導致買方心態仍偏向理性觀望，短期內交易量恐難有明顯突破。目前的成交主力仍以剛性需求的首購與換屋族為主，市場重心將回歸「地段、產品、價格」三大基本面，在當前的盤整格局下，買賣雙方的價格認知，將是決定市場交易量能否穩定回升的關鍵。

陳金萍指出，今年全球政經局勢變數多，全球經濟不確定性高，而國內房市面臨第七波選擇性信用管制續行的狀況下，加上市場供給量增，交易市況要由冷轉熱並不容易，交易量欲大不易，目前市場交易仍以自住與首購族群為主力，而民眾對於房價上漲預期已被扭轉，房價沒有上漲的理由，預估 2026 年房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。整體而言，今年買賣雙方價格認知磨合的速度將決定成交與否，若賣方能因應市場變化，合理評估物件價值並適度調降售價，符合買方對於降價的期待，成交機會大增，因此，價格仍是今年房市的交易關鍵。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年首月六都買賣移轉的年增率皆為正成長，主要是去年同期逢春節長假，工作天數少，交屋過戶的行政作業有所延遲，也使今年 1 月在比較基期低的情況下，年增率表現亮眼；但觀察月增率，各都均較去年 12 月下滑，顯示整體房市買氣仍未脫盤整格局，市場距離穩定回溫還有一段路要走。

張旭嵐指出，每年頭兩個月的節慶假期多，從年底到年初的過戶流程，易受假日影響，也使得去年底交易量增的小陽春，須待季節性因素淡化後，才會反映在數據上；而由於政策環境依然緊縮，即使後續數據偶有佳作，也僅是短期波動，須等到打炒房政策明顯放寬，才有可能再現榮景。