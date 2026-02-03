鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-03 12:01

房市交易急凍，新北這些路段交易熱。房仲根據金融聯徵中心房貸資料，統計 2025 年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1126 筆奪冠，第二名為淡水區「新市一路一段」427 筆，；第三則為林口區「文化三路一段」239 筆，前三名的路段鑑估值都在 2000 萬以內。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達 6 千坪、共 1600 多戶，去年成交單價多落在 5、6 字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，單價甚至站上 7 字頭。除了奪冠的莊園街外，土城區的「學士路」也以 235 筆位居第四，顯示土城暫緩重劃區已成為新北新興的居住核心。

‌



此外，淡水區與林口區同樣表現不俗，前十名中分別都有兩個路段進榜。淡水區的「新市一路一段」與「濱海路一段」，位於沙崙和淡海新市鎮，屋齡輕的大型社區多，平均鑑估房價僅約 1126 萬至 1364 萬元，是榜單中總價相對平易近人的路段，對於預算有限的首購族具有強大吸引力。

林口區則由「文化三路」一、二段雙雙進榜，平均鑑估房價落在 1899 萬至 2382 萬元之間。台灣房屋林口 A9 加盟店店東周起帆分析，文化三路近 A9 林口站，是林口成熟商圈，近年林口發展受惠於機場捷運、商場、和國際學校進駐，商業和生活機能日趨成熟，加上媒體園區與 AI 產業聚落帶動艾斯摩爾等大廠進駐。此外，林口輕軌被列為「優先推動路網」，將串連林口與龜山，強化與機場捷運 A8、A9 站的轉乘，諸多建設吸引北市輕移民跨區置產，醫生和科技業的客層密度也越來越高。

第一建經研究中心副理張菱育分析，在榜單中，鑑估房價最高的路段為板橋區「華江一路」，平均總價達 2507 萬元，也是前十名中唯一突破 2,500 萬元的區塊。該路段位於江翠北側重劃區指標區段，坐擁水岸景觀與鄰近北市的地緣優勢，即便總價較高，買氣依舊熱絡。而中和區則有「中正路」與「員山路」入榜，其中員山路以 1,065 萬元的平均總價，成為前十名中房價最「親民」的選擇，主要是員山路去年成交不少公寓型產品，單價 4、5 字頭，總價在 1000 萬~ 1500 萬元上下，屬於小家庭較能負擔的範圍。