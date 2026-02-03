〈房產〉宏盛投資北市南京龍江公辦都更案達34億元 預計2031年完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-03 20:59

國家住都中心在 2025 年年底對「台北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，並由宏盛建設 (2534-TW) 獲得最優申請人資格，並在今 (3) 日完成簽約，規劃興建 1 棟地上 21 層地下 4 層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能，打造全齡示範社區。全案投資金額約 34.06 億元，預計於 2031 年完工。

台北市南京龍江公辦都更案今天完成簽約，左爲國家住都中心董事長花敬群，右爲宏盛董事長林新欽。(圖：住都中心提供)

國家住都中心董事長花敬群指出，南京龍江案是國防部土地和與國家住都中心深度合作的成果，並展現政府推動都更的溫度與效率，透過「安居專案」，協助 20 幾戶為國家戎馬一生的退員開心搬回自己的老家，或循包租代管方式搬遷到社宅。

花敬群進一步補充，國家住都中心在過去 7 年間已成功決標 18 個公辦都更案，今日簽約的南京龍江案是第 16 案，鄰近的「中山長春案」也已準備於 3 月簽約。展望 2026 年，國家住都中心預計將再推出 8 案招商，將持續與更多優質團隊合作，致力於縫合都市紋理，將精華區「零碎地」轉為鄰里綠洲，讓都市更新不僅是老屋重建，更是營造良好都市環境、為台灣打造美好生活的關鍵動力。

宏盛建設董事長林新欽則指出，公司成立 40 年來以人為本，以誠信踏實服務為理念打造高品質建設。此案為宏盛建設首次跨足公辦都更案，未來將持續秉持誠信理念，與國家住都中心聯手，在台北核心點打造一座兼具永續居住與育兒風景的時代地標，實現與環境共生與健康共榮的社區環境。