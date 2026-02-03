鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-03 22:17

中工 (2515-TW) 針對遭遇人向主管機關提出檢舉「中工雲宇宙 AI 園區」不動產交易資訊揭露落差，中工澄清交易程序合規，資訊公開透明且依依工程進度履約，絕無隱匿，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動。

中工董事長周志明。(鉅亨網記者張欽發攝)

中工司重申，針對「土城雲宇宙 AI 園區」交易案，早於 2023 年 10 月 12 日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約 1 萬 2747 坪及車位 300 個，總金額約 75.49 億元。

中工指出，依據雙方簽署之 MOU 內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於今 (2026) 年年中至第三季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，沒有所謂「實價登錄」資訊。