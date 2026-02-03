鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-03 16:37

40 歲以下青壯年是台灣傳統的購屋主力年齡層，房仲業者統計聯徵中心貸款件數的數據，盤點高雄市 2024 年第四季至 2025 年第三季、40 歲以下青壯年的五大購屋熱區，「楠梓區」以 1963 件居冠，「三民區」以 1629 件位居第二，而南高雄的「鳳山區」以 1378 件排名居第三。

根據聯徵中心貸款件數統計，「楠梓區」過去一年 40 歲以下青壯年購屋貸款件數達 1963 件，平均購屋總價為 1051 萬元，是高雄市 40 歲以下購屋族最集中的行政區。台慶不動產楠梓樂群加盟店東周昱宏指出，台積電 (2330-TW) 設廠議題發酵，帶動周邊大量建案釋出，加上楠梓具備高雄大學、清華大學、交通陽明大學等產學合作資源，吸引科技產業相關就業人口進駐，房市剛性需求穩定。

周昱宏表示，北高雄的科技廊道，集中在橋頭區一帶，但橋頭區為新興重劃區，生活機能仍在發展中，購屋需求自然外溢至生活條件成熟的周圍行政區，而左營區房價相對偏高，也促使購屋族選擇介於中間的楠梓區，不僅就業方便、也能快速抵達市區、享受生活機能。以目前市場來看，總價約 1000 萬元即可購得兩房加平面車位，且未來 3 年內仍有大量完工的新成屋，在房市盤整時期，值得多加關注。

位居南北高雄銜接區域的「三民區」，青壯年購屋件數也有 1629 件、排名第二。有巢氏房屋鼎山家樂福加盟店東王傳志表示，三民區發展早、生活機能完整，區內公司行號與就業機會多，房屋產品選擇多元，從公寓、透天到電梯大樓一應俱全，對於剛成家的青壯年族群來說，具有高度彈性與性價比，加上未來高鐵延伸計畫將通過高雄車站，形成三鐵共構，區域活化會更加明顯。

王傳志指出，近年受房價走高影響，與鄰近的鼓山區、左營區相比，「三民區」購屋總價可能便宜 100-200 萬元，因此預算有限的購屋族會往三民區移動。目前青壯年購屋主力產品為總價 1200 萬元左右、兩房加車位的電梯大樓，對於不想將時間耗費在通勤上的民眾，三民區不僅距離近、房價相對負擔輕，帶動青壯年族群的詢問度持續增加。

位於南高雄的「鳳山區」則以 1378 件貸款件數排名第三，平均購屋總價為 1118 萬元，是房價相對親民的區域。永義房屋鳳山文化岠鋐加盟店東黃俊銘表示，鳳山區是高雄的老城區，長期發展下生活機能成熟，區內公園綠地多、環境相對舒適，日常採買、醫療、餐飲等機能也一應俱全，加上學校密集、教育資源完整，約有七成為首購族、及有孩童的小家庭，以自住需求為主。

黃俊銘店東說明，此外，鳳山區近年也迎來建設利多，包括百貨公司進駐規劃，以及捷運黃線持續推進，進一步提升區域交通與商業發展潛力。對於剛結婚、育兒階段的青壯年而言，兼具現在居住品質與長期發展性，購屋吸引力持續升溫。