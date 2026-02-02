鉅亨網新聞中心 2026-02-02 14:40

2026 年春節期間，中國網路巨頭傳統的紅包大戰進入新一階段。不同於往年單純的現金與社交裂變玩法，今年的戰場已從「流量爭奪」升維至「AI 生態比拼」。各大廠紛紛以 AI 技術為核心、紅包為載體，試圖在春節這個全齡、全場景的節點，完成 AI 技術的大眾化普及與產品生態的卡位。

阿里巴巴旗下的 「千問 App」 在這場大戰中投入最為驚人。2 月 2 日，千問宣布投入人民幣 30 億元啟動「千問春節請客計畫」，金額是騰訊與百度總和的兩倍，刷新了阿里史上春節活動的紀錄。千問的策略核心在於「服務與交易」，聯合淘寶、飛豬、盒馬、支付寶等阿里全線生態，以「免單」形式請全國人民吃喝玩樂。

千問試圖藉此培養用戶「有事找 AI」的習慣，推動 AI 從單純的聊天走向實際「辦事」，實現從決策到履約的全鏈路閉環。例如，用戶可透過 AI 買電影票、訂機票、點外賣，甚至透過 AI 規畫行程並直接下單，開啟了所謂的「全球 AI 購物元年」。

騰訊則試圖復刻 11 年前微信紅包的「奇襲」神話。旗下 「元寶 App」 撥出 10 億元 現金紅包，並將 AI 技術與其擅長的社交賽道深度綁定。用戶在元寶上不僅能領取最高萬元的現金紅包，還能參與「元寶派」群聊互動，利用 AI 生成新春海報與祝福。此舉成功帶動元寶 App 登頂蘋果 App Store 免費榜榜首。

百度則投入 5 億元，將紅包玩法與「文心助手」結合。用戶可體驗近 200 款 AI 特效的「奇幻人生」劇情，透過選擇分支領取紅包。百度的策略側重於 AI 創意玩法，並以「首席 AI 合作伙伴」身份亮相北京台春晚，強化品牌在 AI 領域的國民認知度。

字節跳動選擇透過國民級 IP 「央視春晚」 實現技術破圈。旗下火山引擎成為 2026 春晚獨家 AI 雲合作伙伴，「豆包 App」 則深度融入互動場景，支持用戶透過 AI 進行問答、創作與抽獎。

京東則另闢蹊徑，透過「村晚 + AI」傳遞科技溫度。在京東創辦人劉強東的老家宿遷，智能機器人與采銷人員同台演出，並在鄉村落成 AI 教室，推動 AI 技術向鄉村場景下沉。