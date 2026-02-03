鉅亨網新聞中心 2026-02-03 13:30

金價、銀價周二 (3 日) 上午全線反彈飆升，亞洲交易時段上午，倫敦金現、COMEX 黃金雙雙漲近 4%，均站上每盎司 4800 美元；現貨白銀漲則近 6%，COMEX 白銀漲近 8%。

儘管連續兩日的大幅回調，並未阻止華爾街看多這黃金與白銀。德意志銀行維持先前判斷，預估到今年底，黃金價格將攀升至每盎司 6,000 美元，較週一的價格高出近 30%。

德銀分析師 Michael Hsueh 認為，此次金價波動並非更大規模拋售的開端，投資人情緒並未發生根本性轉變，支撐金價上行的基本面因素仍將持續發揮作用。

Hsueh 也指出，中國一直是推動貴金屬投資資金流動的重要力量。他預計，2026 年中國黃金交易所交易基金（ETF）的資金流入將創下歷史新高。

摩根大通策略師也在日前發布的研發中重申了對金價的樂觀看法，並指出基本面依然穩固。該行將 2026 年底的黃金價格預測從先前的 5,400 美元上調至每盎司 6,300 美元，理由是來自各國央行和投資者的需求持續且不斷增強。

不僅貴金屬報復性大漲，亞洲股市周二也從兩個多月來最嚴重的拋售中反彈。