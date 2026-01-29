鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-29 19:19

台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「中山民安公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案，今 (29) 日簽約，由台北市住都中心董事長李四川與出資者昇陽建設 (3266-TW) 總經理魏岱霖共同宣示推動更新，如擴大基地納入後，預計興建 1 棟地上 21 層、地下 4 層住宅大樓，總樓地板面積逾 5600 坪，總銷金額估超過 70 億元，

中山民安公辦都更案29日完成簽約，左爲總經理魏岱霖，右爲副市長李四川。( 圖：北市住都中心提供)

「中山民安公辦都市更新案」基地面積約 1458 平方公尺 (約 441 坪)，位處台北市中山區精華地段，緊鄰捷運淡水信義線中山站與雙連站，交通網絡便捷，鄰近中山北路、民生東路等主要幹道，可快速串聯信義計畫區及大直地區，地理位置優越。「中山民安公辦都市更新案」於 2025 年 5 月底公告招商，並於 11 月順利徵得出資者。

李四川指出，簽約後台北市住都中心將啟動「擴大基地機制」，攜手出資者共同整合街廓內相鄰私有土地，市府會在程序上全力協助，加速進度。若成功整合意願並納入本案範圍，開發面積可望擴大至 1962 平方公尺（約 594 坪），進一步提升整體開發效益與公益性；擴大基地納入後，預計興建 1 棟地上 21 層、地下 4 層之鋼骨鋼筋混凝土造住宅大樓，總樓地板面積逾 5600 坪，總銷金額預估超過 70 億元。

昇陽建設總經理魏岱霖表示，昇陽對於本案的首要目標就是要將街廓內相鄰私有土地整合，讓基地完整，並保留基地內珍貴老樹，透過榕樹的意向以「鄰里共融」、「文化共榮」、「世代共容」為核心價值，凝聚並實踐「人本」、「自然」、「文化」的共生關係，並儘速完成本案的興建。