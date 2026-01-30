鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-30 17:21

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，1 月全台交易量較去年 12 月同期微增 1%。根據永慶房產集團統計：與去年 12 月相比，台北與桃園持平，新北微增 1%，新竹縣市量增 5%，台中月增 3%，台南量增 6%，高雄則成長 2%。

若與去年 1 月同期相比，永慶統計全台交易量年增 25%，台北市年增 15%，新北市年增 34%，桃園市量增 26%，新竹縣市年增 30%，台中市量增 36%，台南市年增 27%，高雄市則量增 12%。

‌



台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2026 年 1 月價量變化，農曆年前各縣市買氣回春，整體月增 20.3%，年增幅 15.5%，觀察各都表現，1 月以新竹月增 33.4% 最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於去年農曆春節落在 1 月底、2 月初，房市交易天數縮減 7 天，勢必影響房市交易量能。反觀今年 1 月是完整的月份，工作天數較長，交易量成長也實屬必然。

陳金萍指出，觀察 1 月看屋量與 12 月相當，顯示民眾看屋意願不減，但決策期拉長。展望後市，在第七波信用管制持續，加上銀行授信態度仍偏審慎的狀況下，市場交易主力仍以自住與首購族群為核心，回歸市場正常供需，量能難以快速放大。整體而言，未來房市變數仍多，包括全球政經局勢變化、房市政策的持續性以及市場供給等，若賣方把握市場氣氛，適度讓利才能加速成交，房市買氣也才有緩步回升的機會。因此，買賣雙方在價格上的博弈仍是今年房市交易量增減的關鍵。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，股市破三萬點，貴金屬也再創高價，反觀近年不動產投資效益相對疲弱，因此重視投資績效和資金靈活性的置產族群，逐漸動搖，更積極調整資產配置，將不動產換現金過年；另外一方面，在屋主價格放軟的同時，農曆年前小資成家的自住族把握時機，出價也更積極，因此催出買氣，又以中南部低總價區更為明顯。且科技產業持續走旺，年終獎金和股利分配，助長新竹購屋族底氣，一月整體交易量放大。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標為 94.95 點，較前月回升 2.32 點，指標略有好轉。

住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣比起去年 12 月又稍微回暖，量增 18.8%，和去年相比，增加 6.3%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續十二月份交易狀況加上股市表現轉強，加上年初各行庫銀根寬鬆，一月買氣穩步向前。不過，中信房屋統計內部成交件數，1 月全台交易量相較於上月減少約 7.6%，較去年同期增加約 21.9%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減 8.9%、年增 4.2%；新北市月減 7.9%、年增 22.5%；桃園市月增 4%、年增 28.2%；台中市月減 9.3%、年增 24.7%；台南市月增 2.8%、年增 9.2%；高雄市月增 7.6 %、年增 8%。

中信房屋總經理張世宗指出，不少購屋族為趕在農曆年前完成交屋與搬遷，選擇提前於 12 月簽約；在進入 1 月後，隨著尾牙聚餐、年終結算與年貨採買等活動增加，加上對年終獎金運用規劃的考量，多數買方傾向在春節期間暫緩進場、冷靜觀察市場變化，待節後再行定奪，因此每逢農曆年前，房市交易量普遍會呈現季節性趨緩，通常待年後才會逐步回溫。