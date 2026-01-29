歐盟最新憂慮 太依賴美國液化天然氣
鉅亨網編譯鍾詠翔
近年來一直在努力擺脫俄羅斯天然氣的歐盟，眼下又有了新的憂慮：過於依賴美國天然氣。
歐盟能源專員約根森周三（28 日）在布魯塞爾表示，近期有關格陵蘭島的事態對該地區來說是一記警鐘，目前歐盟超過一半的液化天然氣供應依賴美國。
他還說，面對美歐關係的變化，歐盟眼下正尋求從加拿大、卡達和北非國家增加採購。
在剛剛過去的 2025 年，57% 歐盟液化天然氣供應來自美國，俄羅斯的比重仍有 15%，成為僅次於美國的第二大賣家。
約根森說道：「我方正在與世界各地能供應液化天然氣的國家展開對話。我在與全歐國家元首和能源部長交流時確實能聽到這種（擔憂最大供應國的）聲音，大家的擔憂在不斷加劇。」
無獨有偶，歐盟競爭事務負責人里貝拉也在周二警告歐盟「應注意不要過於依賴美國天然氣」。
去年美歐達成的貿易協議中，涵蓋一條歐盟「2028 年前購買 7,500 億美元美國能源」的條款。按照能源經濟與金融分析研究所最新測算，若歐盟兌現與美國的所有液化天然氣供應協議，該地區到 2030 年可能 80% 液化天然氣進口來自美國。
德國公用事業公司 Uniper 執行長劉易斯近期也表示，隨著越來越多美國液化天然氣設施投產，未來三年內市場上將湧入大量來自美國的天然氣。劉易斯呼籲德國不能對美國產生「像過去對俄羅斯那樣的依賴」。
