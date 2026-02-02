鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-02 09:22

伊朗最高領袖哈米尼上周六（31 日）出席在德黑蘭舉行的伊朗伊斯蘭革命勝利 47 周年紀念活動，據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，哈米尼對民眾發表講話，形容伊朗近期發生的大規模示威是「政變」，並稱政府已經平定騷亂。

哈米尼稱，伊朗最近發生的動亂是「美國和以色列支持的一場外國陰謀」，組織者在海外接受訓練，並獲得資金，部分參與者是「誤入歧途的青年」。

他表示：「正如世界上一些人指出的那樣，這場動亂類似政變。抗爭者襲擊警察、伊斯蘭革命衛隊基地、部分政府機關和銀行以及攻擊清真寺和《古蘭經》等精神象徵來破壞國家管理中心的行為，證明了這一點。」

哈米尼對騷亂造成的人員傷亡表示遺憾：「看到這些魯莽、輕率的青年受害，令人心痛。」

他警告，伊朗面臨的敵意，源於伊朗的「獨立路線和與全球強權的對抗」，「近期動亂不是伊朗發生的第一次動亂，也不會是最後一次，未來類似事件可能還會重演。」

去年年底以來，伊朗多地因物價上漲、貨幣貶值等問題引發抗爭，多座城市社會秩序受到嚴重衝擊。伊朗國家安全委員會 1 月 21 日發布消息，稱騷亂事件共導致 3,117 人死亡，其中 2,427 人是民眾和執法人員。

伊朗國家安全委員會指責美國和以色列企圖將抗議活動推向暴力，最終民眾和國家遭受重大損失。聲明稱：「美國和『猶太復國主義政權』已經改變策略，開始通過破壞伊朗人民的社會凝聚力來打擊國家，企圖為削弱伊朗民族意志創造條件。」