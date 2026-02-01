鉅亨網新聞中心 2026-02-01 16:40

在市場仍未定型的早期階段，一場圍繞技術路線、應用落地與資源卡位的機器人大戰，正逐步成形。

機器人賽道變天！宇樹智元爭搶C位、騰訊阿里字節打響「代理人戰爭」。（圖：Shutterstock）

近期市調機構 Omdia 公布的一組數據，讓人形機器人市場的競爭態勢浮上檯面，也點燃兩大明星品牌宇樹與智元之間的正面交鋒。

Omdia 預估，2025 年全球人形機器人出貨量將達 1.3 萬台。其中，智元以超過 5,100 台、約 39% 的市占率居冠；宇樹則以 4,200 台、約 32% 的市占率排名第二。

兩家公司合計掌握全球人形機器人市場約 71%，形成明顯的「雙強對峙」格局。

然而，對於這份排名結果，位居第二的宇樹顯然並不買單。宇樹隨即對外發布數據澄清說明，指出其 2025 年全年人形機器人實際出貨量已超過 5,500 台，本體量產下線數更超過 6,500 台，且上述數據均未納入雙臂、輪式等其他機器人產品。

宇樹同時強調，目前機器人產品形態多元，市場在統計時不應將不同類型的機器人數量混合比較，否則容易產生誤導。

業界普遍認為，在人形機器人仍處於發展初期、市場規模有限的情況下，若官方未公布明確數據，第三方市調機構本就難以給出高度精準的出貨量估算，誤差在所難免。

接下來，外界關注的焦點，將落在智元是否會進一步公開 2025 年全年的人形機器人實際出貨數據。

不只雙強爭霸，更多「實幹派」機器人企業浮上檯面

在宇樹與智元纏鬥的同時，機器人賽道中更多過去相對低調的「實幹派」企業，也開始積極走向台前。

蛇年春晚由宇樹機器人獨挑大樑，成功引爆全民對人形機器人的關注，也讓品牌聲量大幅攀升。進入即將到來的馬年春晚，情況則明顯不同。

值得注意的是，市場傳出，進入馬年，這次並非單一機器人品牌取得獨家贊助，而是約五家具身智慧企業共同登台，每家投入金額約 1 億人民幣。

近日，魔法原子與銀河通用就率先官宣成為馬年春晚合作品牌，搶下入場券，且兩者皆非市場原先呼聲最高的明星企業。

有分析指出，魔法原子與銀河通用之所以能率先取得春晚合作資格，與其產品設計更偏向「實用性」與「可落地性」密切相關。

在 CES 2026 現場，魔法原子首次登台，展示涵蓋科研教育、工業生產與家庭生活的完整機器人產品矩陣，包括可進行高自由度仿人作業的工業機器人、可自主完成點單到出餐流程的服務型機器人，以及能執行日常家務與高危巡檢任務的四足機器人，明確展現其加速商用落地的企圖。

值得注意的是，魔法原子聯合創辦人顧詩韜也同步透露，公司今年將啟動 IPO 規劃。

另一家銀河通用，則於 2025 年底完成超過 3 億美元的新一輪融資，創下中國國內機器人產業單輪與累計融資新高，公司估值達 30 億美元。

在技術發展策略上，銀河通用同樣走的是務實路線。於 CES 2026 展區現場，攤位上高掛著「AI-Driven Autonomous Robots, Born for Productivity（以 AI 驅動的自主機器人，專為提升生產力而生）」的標語，清楚點出產品定位。

實際展示的機器人則聚焦於兩項關鍵應用能力，包括自動從貨架取放商品，以及進行箱件搬運作業，整個流程皆可獨立完成，無需人工介入。

老牌新創加速曝光

除了即將登上馬年春晚舞台的這兩家新創公司外，機器人產業中不少成立多年的新創團隊，也開始明顯加快品牌曝光與產品推廣的腳步，逐漸走出過往相對低調的姿態。

例如，成立於 2018 年的中國機器人企業睿爾曼，便在 CES 2026 完成「北京—拉斯維加斯」跨洋即時遙操作業示範，透過遠程勞動力網路，讓北京的訓練師即時操控展場中的輪式機器人，執行遞送物品等實際任務，凸顯其商業化應用潛力。

創辦人鄭隨兵曾公開表示，睿爾曼的目標並非打造「像人一樣的機器人」，而是開發能在特定場景中真正投入工作的實用型工具。

在產品布局上，睿爾曼目前已建立三大核心技術與產品線，涵蓋全棧自研的一體化關節模組、超輕量仿人機械臂，以及遠程作業網路，且皆已對應明確的商業應用情境。

市場普遍認為，睿爾曼並非個案，仍有不少老牌機器人新創公司正持續累積技術與應用能量，期待在關鍵時刻完成從量變到質變的跨越，迎來真正嶄露頭角的時機。

具身智慧火熱，網路巨頭加碼押注

隨著馬年春晚腳步逼近，機器人產業的曝光模式也出現明顯轉變。魔法原子與銀河通用率先對外宣布登上春晚舞台，多家機器人品牌同台亮相，正式告別過往由單一品牌主導的「獨角戲」局面。

除了大型舞台的曝光機會，具身智慧與機器人相關企業也同步在創投市場積極展現存在感。

近期，原本名氣不高的自變量機器人完成 10 億元人民幣 A++ 輪融資，而成立不到半年的至簡動力，則已完成第四輪資金挹注。

整體來看，具身智慧與機器人賽道仍處於高度流動的早期階段，新創公司持續湧現，更新一代的團隊接連進場，產業版圖遠未塵埃落定。

值得留意的是，這些快速崛起的企業背後，普遍可見大型網路科技公司的身影。

分析指出，網路巨頭此時仍大舉押注具身智慧與機器人新創的核心原因可歸納為三點。

首先，具身智慧被視為 AI 大模型走向實體世界的關鍵載體。業界普遍認為，通往 AGI 的過程中，AI 是「大腦」、機器人是「身體」，兩者缺一不可。

對於以大型語言模型為核心的網路巨頭而言，提前布局具身智慧已屬戰略必然，而透過投資新創企業切入，成為最可行的方式。

其次，機器人產業長期面臨「智慧與運動控制不同步」及量產困難的瓶頸，這正好為擅長軟體與系統整合的網路公司創造深度參與空間。

無論是主打具身智慧基礎模型的自變量，或強調快速量產、鎖定 B 端市場的至簡動力，都切中產業痛點。

第三，在競爭者快速湧入的情況下，仍希望獲得大額、連續融資的新創公司，能選擇的資金來源有限，而手握資源與耐心的網路巨頭，自然成為「最後船票」的關鍵提供者。

整體而言，對網路巨頭來說，AI、機器人與具身智慧已是無法迴避的長期布局，只要相關資源尚未到位，這條賽道的新創浪潮仍將持續湧現。

四大勢力成形：機器人大戰難以避免

隨著網路巨頭全面進場，中國機器人與具身智慧市場迅速升溫，參與者數量明顯增加，產業結構也變得更加複雜。

這個仍處於早期發展階段、理論上仍屬「藍海」的市場，卻已提前擠進多股力量，競爭壓力明顯提前到來。

整體而言，目前機器人與具身智慧產業大致可分為四大陣營。首先是以智元、宇樹為代表的機器人硬體廠商，既有市場關注度極高的明星企業，也包含如銀河通用、魔法原子等積極擴張的新興品牌，以及睿爾曼這類長期累積技術的老牌新創團隊。

其次是智慧清潔與大型家電業者，這類企業除了既有的通用型或陪伴型機器人產品，也陸續投入人形機器人的概念研發。

第三股力量則來自汽車產業，特別是智慧電動車與造車新勢力，正加速切入人形機器人領域，理想汽車近期便明確表態將推出相關產品。

第四則是以具身智慧為核心、並獲得網路巨頭資金與資源支持的新創與新新企業。

從競爭優勢來看，各陣營皆有其長處：

傳統機器人硬體廠商掌握關節自由度與運動控制等關鍵技術；

家電與清潔品牌在 AI 硬體整合及居家應用場景上具備天然優勢；

汽車企業則可將自駕與系統整合能力延伸至機器人領域；

而背靠大型平台的具身智慧新創，則有機會補齊機器人智慧與控制系統發展不同步的產業痛點。

值得注意的是，即便是目前聲量最高的硬體明星企業，其市場地位也尚未完全穩固。反倒是不少非明星品牌與老牌新創公司，在新年開端便明顯加大曝光與推進力道，顯示其並不滿足於長期扮演配角。

整體來看，這四股勢力短期內難以分出勝負，但隨著競爭全面展開，一場圍繞機器人與具身智慧主導權的激烈角逐幾乎無可避免。