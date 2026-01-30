〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指守穩4100點大關 新年首月漲3.76%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-30 16:30

中國 A 股三大指數周五 (30 日) 齊步走低，上證指數 (SSEC) 盤中一度跌破 4100 點大關，但在尾盤跌幅收斂下，仍守穩在 4100 點之上，本月累計上漲 3.76%。

滬指周五收黑 0.96% 至 4117.95 點，深證成指 (SZI) 收跌 0.66% 至 14205.89 點，創業板指則收高 1.27% 至 3346.36 點，滬深兩市成交額人民幣 2.835 兆元，較上一交易日量縮 3944.7 億元。

盤面上，黃金、基本金屬概念股出現跌停潮，曉程科技、中金黃金、赤峰黃金、中科磁業、浩通科技等近 40 多檔股票跌停或跌逾 10%，白酒、地產、券商、油氣類股亦跌幅靠前，潛能恆信、貝肯能源、海油發展領跌。

上漲族群方面，光纖、光模組等算力硬體股午後走強，長飛光纖、天孚通訊等股創歷史新高，農業股同樣走強，登海種業、敦煌種業等股漲停。此外，旅遊、影視院線、煤炭等族群表現活躍。

根據 Wind 統計，滬深兩市及北交所共 2449 檔股票上漲，2894 檔下跌，平盤 128 檔。另據大智慧 VIP 數據，滬深北三市共 83 檔股票漲幅在 9% 以上，94 檔股票跌幅在 9% 以上。

恆生前海基金表示，前期強勢的熱門族群經過持續上漲後，需要時間消化獲利盤，進入階段性休息。在國際大宗商品持續上行推動下，週期股方向仍有望受到資金持續追捧。對於 A 股後市和市場配置，中長期來看 2026 年指數仍具備上漲空間，當前人民幣升值，跨境資本回流，正修復中國實體部門的現金流量表。在配置方向上，當前 AI 所推動的技術革命和國內製造業向高端轉型的進程仍在推進中，建議持續關注科技、消費、高端製造、醫藥的產業趨勢機會。

東莞證券表示，當前市場風格出現高低切換，前期漲幅過大的高景氣賽道獲利回吐壓力加大，而低估值、高股息的順週期族群獲得資金青睞，短期市場熱點板塊或將繼續快速輪動，波動也會加大。目前 A 股估值仍處於合理水平，加上政策面持續發力、經濟復甦基礎逐步夯實，市場中長期向好趨勢未變，建議投資人保持理性，不盲目追漲殺跌，可關注消費回暖、科技自主可控及高端製造等方向，同時警惕部分題材炒作過熱帶來的回調風險。

財信證券認為，周五盤面呈兩大特徵，一方面是資源類週期股維持較強韌性，有色、油氣類股繼續活躍；另一方面則是高低切換明顯，部分資金從估值相對較高的科創方向轉向估值相對較低的消費、地產等類股。因此短期內，在當前大盤交投情緒持續向好且市場風格有所轉變的背景下，資金可望繼續圍繞低估值、高確定性方向展開佈局。中期來看，仍維持「短期宜順應趨勢，積極把握從上月中到 2026 年 3 月初的做多窗口期」的判斷，預計當前上行趨勢仍未逆轉；節奏上，綜合考慮國內外因素對市場的影響，指數上行斜率過快時注意風險、指數下探至支撐位時可合理低吸。

國信證券認為，從市場主線來看，進入 1 月下旬後，年報業績預告將進入密集揭露期，市場主線將聚焦績效線。依揭露口徑，2025 年全 A 歸母淨利年增率中位數達兩位數，企業獲利復甦或加快。其中，算力 (核心股) 通訊、鋰電、儲能 (核心股) 等產業的上市公司業績成長較大。整體來看，在業績驗證的關鍵窗口，加上成長族群的高景氣度與業績彈性，具備紮實基本面支撐、業績表現超預期的優質公司，有望跑出超額收益，成為接下來「春季躁動」行情的核心主線。