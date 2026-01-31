鉅亨網新聞中心 2026-01-31 21:30

中國工業和信息化部近日會同多個部會，聯合印發《關於開展零碳工廠建設工作的指導意見》，正式啟動零碳工廠建設的國家級規劃。

根據內容規劃，中國將自 2026 年起將率先選出一批具示範性的零碳工廠，並於 2027 年優先在汽車、鋰電池、太陽能等產業推動落地；後續至 2030 年，推動範圍將進一步擴大，逐步延伸至鋼鐵、紡織等傳統產業領域。

興業研究首席經濟學家魯政委指出，過去一段時間，中國各地已陸續展開零碳園區的試點與探索，但由於評估標準與認定方式不一，實務推動面臨不少困難。正是在這樣的背景下，相關部會推出此次《指導意見》，為零碳工廠建設定調方向。

該文件也象徵中國零碳工廠發展，已由地方自行摸索，正式升級為國家層級統籌與制度化推進，並為地方政府提供明確的政策依循與整體規劃藍圖。

零碳工廠與綠色工廠有何不同

《指導意見》指出，零碳工廠是指企業透過技術升級、產業結構調整及管理優化等減碳措施，使廠區內的二氧化碳排放量持續下降，並逐步逼近「近零排放」的發展目標。

多位業界人士強調，零碳工廠並非意味著完全不產生碳排放，而是在現有技術與經濟條件可行的前提下，盡可能壓低排放水準，並持續精進減碳成效，讓碳排放維持在最低狀態。

值得留意的是，零碳工廠與「綠色工廠」雖同樣由工信部推動，核心關注點卻有所不同。綠色工廠著重於生產過程是否全面符合環保要求，評估面向涵蓋能源使用、資源效率、環境影響、產品設計與管理制度等，強調整體綠色績效的持續提升。

相較之下，零碳工廠更聚焦於在既有技術條件下，碳排放是否已被最大程度削減並有效納管。

有產業人士指出，綠色工廠是中國多年來持續推動的政策方向，其目標在於實現企業營運的全要素綠色化，包括能源高效率利用、資源循環再生、製程清潔化以及管理制度化，在兼顧經濟效益與環境保護的同時，碳排放並非唯一或最核心的評估指標。

遵循「先易後難」的推動邏輯

《指導意見》規劃，至 2027 年將率先在汽車、鋰電池、太陽能、電子電器、輕工、機械及算力設施等產業，培育並建設一批零碳工廠，同步逐步建立涵蓋能源供應、技術研發、標準制定與金融支援在內的產業生態系，以因應國際貿易規範，提升產業在低碳轉型上的競爭力。

待相關制度與經驗累積成熟後，至 2030 年，零碳工廠建設將進一步延伸至鋼鐵、有色金屬、石化、建材與紡織等高耗能產業，探索傳統產業的減碳新路徑，並推廣涵蓋設計、融資、改造與管理的整合服務模式，全面提升產品全生命週期與產業鏈的碳管理能力，推動工廠碳排放穩定下降。

魯政委指出，整體規劃正體現「先易後難」的政策思維。自 2026 年起透過遴選具代表性的標竿企業，可為其他業者提供可複製、可推廣的實務範例，加快零碳工廠的擴散速度。

在產業推進上，則先從減碳門檻較低的領域取得突破，再逐步推向脫碳難度較高的產業。這種分階段、分產業的推動策略，不僅有助於確保政策落實順暢，也能最大化整體減碳成效。

立規矩、定方向

多位業界人士指出，《指導意見》的核心目的，在於為企業低碳轉型建立一套可依循的標準化路徑與制度化認可機制。至於零碳工廠的具體認定方式與建設門檻，仍有待後續配套標準出爐。

外界普遍預期，相關主管機關未來可能借鏡綠色工廠制度，制定零碳工廠評價通則，並依不同產業推出對應導則，形成「一套總則＋多個行業標準」的評價架構，評選流程則可能結合第三方機構評估與專家審查。

事實上，圍繞零碳工廠的政策鋪陳早已逐步展開。早在 2022 年，工信部、國家發改委與生態環境部便在《工業領域碳達峰實施方案》中提出，推動綠色工廠對標國際先進水準，打造具備「超高能效」與「零碳」特徵的示範工廠。

2024 年 3 月，相關部會進一步發布製造業綠色化發展指導意見，明確鼓勵綠色工廠深挖節能降碳潛力，主動朝零碳工廠邁進。

至 2024 年底以來，中央層級會議與部會部署持續加碼，中央經濟工作會議及全國兩會皆將建設零碳園區與零碳工廠，列為碳達峰試點的重要任務。

在地方層面，各地亦積極推動零碳工廠、近零碳工廠及零碳標竿工廠等多元模式。

依興業碳金融研究院不完全統計，截至 2025 年底，已有上海、重慶、廣東、新疆、內蒙古等超過 17 個省市自治區，將零碳園區與零碳工廠納入地方政府工作報告或碳達峰行動方案，並訂定具體建設目標。

例如，上海規劃至 2025 年底建成 30 家零碳工廠，涵蓋生技醫藥與汽車製造等重點產業，以帶動產業結構升級。

在專項政策方面，已有超過 20 個地區發布相關文件推進零碳工廠建設。江蘇省於 2025 年 6 月推出零碳（近零碳）工廠培育方案，鼓勵國家級與省級綠色工廠轉型升級，目標至 2027 年培育 50 家以上省級零碳或近零碳工廠。

部分地區也同步搭配財政誘因，例如昆山對獲認定的近零碳工廠提供最高人民幣 100 萬元獎勵，蘇州與常熟則對市級近零碳工廠給予 50 萬元補助。

不過，業界也提醒，地方試點雖累積了寶貴經驗，若缺乏國家層級的統一定位與推動原則，仍可能導致發展碎片化。

加上目前零碳工廠建設仍面臨評價標準不一、關鍵技術成熟度不足，以及碳排放統計與核算基礎薄弱等問題，更凸顯加強頂層設計與技術指引的迫切性。

有產業人士認為，《指導意見》的發布，象徵中國零碳工廠已正式由地方試水溫階段，邁入國家統籌與制度化推進的新階段。

該文件不僅為地方政府與企業提供清晰的政策方向，也將深刻影響未來工業布局、技術改造路徑與產業綠色競爭格局，被視為工業領域落實「雙碳」目標的重要制度基石。

「科學算碳」是零碳轉型的起點

《指導意見》針對零碳工廠建設，提出六大推動路徑，完整涵蓋從碳排放盤查、減碳行動、排放控管，到跨部門協同減碳，以及碳抵消與資訊揭露等關鍵環節，形塑出零碳工廠所需的核心技術與管理架構。

從文件內容來看，「算碳」被視為整個體系的第一步，也是後續減碳與管理措施能否落實的關鍵。

《指導意見》明確要求完善碳排放核算管理制度，建立科學化的碳盤查機制，透過系統性方法辨識並量化二氧化碳的排放與清除量，為零碳工廠提供精準、即時且可追溯的數據基礎。

魯政委指出，沒有健全的碳核算體系，就難以支撐零碳工廠的建設與評估，「算得準，才談得上減得好」。

在核算範圍上，相關體系不僅涵蓋碳排放本身，也必須納入碳清除的計算。碳清除手段主要分為兩類，一是自然型解方，例如投入生態保育與土地利用改善；二是技術型路徑，如碳捕集、利用與封存（CCUS）。

不過，業界普遍認為，由於 CCUS 技術路徑多元，且不同方式的實際減碳成效存在差異，加上捕集過程本身亦需消耗能源，相關減排方法學仍有待進一步完善，未來有望隨政策推進而加速明確。

對企業而言，科學算碳的正面效益相當明確。魯政委表示，透過標準化且可信的碳核算機制，企業的零碳轉型成果才能被有效認可，不僅有助於配套激勵與約束制度的設計與落實，也有利於建立與國際接軌的標準體系，協助企業因應日益嚴格的國際綠色貿易與碳關稅挑戰。