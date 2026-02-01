〈走進中國〉中國奢侈品市場現回暖跡象 年輕人稱「還是不如買黃金」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-02 04:00

中國奢侈品市場現回暖跡象，年輕人稱「還是不如買黃金」。（圖：Shutterstock）

從「情緒消費」轉向「理性投資」

‌



據《第一財經》報導，貝恩最新發布的《2025 年中國個人奢侈品報告》揭示了中國奢侈品市場的一個深刻變化：奢侈品消費正從「情緒消費」轉向「理性資產配置」，消費者更注重奢侈品的投資價值和性價比。

報告還顯示，2025 年中國內地個人奢侈品市場較 2024 年的大幅下降有明顯緩和趨勢，並且自去年第三季開始顯現初步復甦跡象。

貝恩公司資深全球合夥人布魯諾（Bruno Lannes）指出，2025 年是中國奢侈品市場重新調整的一年，消費者也在謹慎中尋求平衡，更傾向於選擇那些在品質、獨特性和實用性之間達到平衡的高性價比商品。

「儘管高價值客戶（VIC）群體依然是奢侈品市場的核心驅動力，但年輕潛力消費群體也在謹慎進入奢侈品市場。」布魯諾說。

貝恩調研發現，對中國新一代年輕消費群體而言，他們在購買奢侈品時更注重商品的投資價值和可持續性。這一消費傾向驅動了去年珠寶品類回暖以及二手奢侈品市場快速增長。

貝恩公司全球合夥人楊玥表示，不管是說高淨值人群，還是中等收入人群，越來越多人開始把奢侈品當成整體資產配置的一部分，有更多人開始定期盤點投資組合。

金價上漲驅動珠寶市場回暖

伊莎說，她曾抱著「gossip girl」的情懷，夢想擁有一克拉鑽戒，結婚時花人民幣 20 萬元買了一枚 Harry Winston 一克拉鑽戒。七年過去了，同樣戒指在商店的價格已經漲了好幾萬元，但在閑魚上售價不到 7 萬元。

「雖說鑽石恆久遠，但貶值速度跟汽車一樣，算是買了個情懷。」伊莎說道：「如果回到過去，我肯定毫不猶豫花 20 萬買黃金或者白銀也好。」

伊莎表示，當年這枚戒指還是特地跑去境外購買。那些年，中國人流行去國外帶點奢侈品回國。今天出境買奢侈品的觀念也發生了改變。