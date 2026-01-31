鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-31 06:06

儘管週五走勢轉弱，美股主要指數 1 月仍以收紅作收。標普與道瓊當月分別上漲 1.4% 與 1.7%，那指月漲幅約 1%；以小型股為主的羅素 2000 指數表現更出色，單月漲幅超過 5%。

在人事消息帶動下，美元指數走強，黃金與白銀則大幅回檔。金價跌破每盎司 5,000 美元關卡，白銀盤中一度暴跌逾 25%，創下史上最大單日跌幅，市場避險情緒明顯降溫。

如果華許獲得參議院確認，華許將在現任聯準會主席鮑爾 5 月任期結束後接替他。不過，在共和黨內部可能出現反對聲音的情況下，他在參議院的過關前景仍存在變數。

貿易政策風險再度浮上檯面。川普揚言，可能對加拿大飛機進口課徵高達 50% 的關稅，並考慮撤銷部分新型飛機的認證資格，指控加拿大透過認證制度，實質阻擋美國商務機銷售。

同時，川普也表示，將對向古巴供應石油的國家加徵新一輪關稅，墨西哥因此面臨新的貿易壓力。

美股週五 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 179.09 點，或 0.36% ，收 48,892.47 點。

那斯達克指數下跌 223.305 點，或 0.94%，收 23,461.816 點。

S&P 500 指數下跌 29.98 點，或 0.43%，收 6,939.03 點。

費城半導體指數下跌 321.917 點，或 3.87%，收 7,998.473 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 134.13 點，或 0.87%，收 15,335.49 點。

標普 11 大板塊以必需消費、能源與醫療保健全面上漲，科技與原物料成為主要拖累。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 下跌 2.95%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.46%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.07%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.01%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 走弱 2.65%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 4.04%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.38%。

企業新聞

傳馬斯克正在考慮將 SpaceX、xAI 和特斯拉合併，受此消息提振，特斯拉 (TSLA-US) 週五強漲 3.32% 至每股 430.41 美元，週線下滑 3.27%，月線收黑超 5%。

貴金屬礦商 Newmont(NEM-US) 與 Freeport-McMoRan(FCX-US) 股價分別下殺 11.48% 與 7.52%，主要因金銀價格自歷史高點回落。市場人士指出，川普選定華許後，外界對央行獨立性受影響的疑慮有所緩解，也削弱避險資產的吸引力。

蘋果最新一季財報 (2025 年第 4 季) 繳出亮眼成績單，整體 iPhone 營收年增 23%，達 852.7 億美元。摩根大通上修蘋果目標價至 325 美元，激勵蘋果 (AAPL-US) 週五收紅 0.46% 至每股 259.48 美元。

資料儲存設備製造商 SanDisk(SNDK-US) 飆高 6.85%。該公司發布強勁財測，預估第三財季調整後每股盈餘介於 12 至 14 美元，遠高於市場共識預期的 5.11 美元，第二財季營收與獲利亦同步優於預期。

雪佛龍 (CVX-US) 公布的第四季財報優於預期，受惠於原油產量創新高，調整後每股盈餘為 1.52 美元，高於市場預估的 1.45 美元，該股週五勁揚逾 3% 至每股 176.90 美元。

華爾街分析

荷蘭國際集團的外匯策略師 Francesco Pesole 指出，華許勝出對美元而言屬於正面發展，有助於降低市場對更偏鴿派人選可能帶來風險的顧慮。他並表示，這項人事選擇或可在一定程度上緩和外界對聯準會獨立性受損的擔憂。

Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 表示：「華許向來被視為貨幣政策上的鷹派人物，不過他近期已表態支持降息，而這與川普長期力推降息立場一致。」

OnePoint BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 認為，華許過去的立場相當複雜，讓人很難立刻判斷他未來的政策方向。真正的華許到底是鷹鴿哪一派，還有待觀察。