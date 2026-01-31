鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-31 08:30

據《路透》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價周五 (30 日) 上揚，因市場傳出 SpaceX 正與馬斯克 (Elon Musk) 旗下其他公司洽談交易，促使投資人對這位億萬富翁科技版圖進一步整合的期待升溫。

特斯拉股價周五一度大漲近 5%，收盤上漲 3.3%。

‌



周四報導指出，SpaceX 正與馬斯克的 AI 新創公司 xAI 討論合併事宜，為今年計劃進行的 IPO 鋪路。另據《彭博》指出，SpaceX 也在評估與特斯拉合併的可能性。

儘管馬斯克旗下企業本就高度交織，但長期以來，特斯拉投資人一直呼籲進一步整合，期望將不同業務納入同一架構，有助於馬斯克更專注於特斯拉，並推動該電動車廠轉型為 AI 與機器人企業。

Zacks Investment Research 股票策略師 Andrew Rocco 表示，若特斯拉、xAI 與 SpaceX 合併，將「大幅」有利投資人。

Rocco 指出，「歷史告訴我們，多數特斯拉與 SpaceX 投資人，其實就是在押注馬斯克本人...... 一個整合後的實體，將有助於把他的注意力與豐沛資源更集中地投入單一公司。」

馬斯克已為特斯拉訂下雄心勃勃的目標，包括在 2026 年底前，讓多達一半美國人口可使用自動駕駛車輛，以及在今年底左右啟動人形機器人 Optimus 的量產。

不過，由於特斯拉過去鮮少能準時達成馬斯克設定的時程，加上這位科技創業家近年頻繁涉入政治事務，股東對此仍感憂心。

本周稍早，特斯拉宣布將對 xAI 投資 20 億美元，此舉被視為有助於強化特斯拉在自駕與人形機器人領域的布局，尤其是在電動車銷售成長趨緩之際。

馬斯克近年已持續整併旗下事業。去年，xAI 以 450 億美元收購 X(前身為 Twitter)，使該 AI 公司得以取得社群平台的資料與發布管道。