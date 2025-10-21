鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-21 16:20

避險需求激增 瑞郎兌歐元逼近十年高點(圖:shutterstock)

瑞郎周一 (20 日) 觸及 1 歐元兌 0.92146 瑞郎，這使其與 2015 年 1 月所見的水準僅差約 0.2%。在過去 1 個月期間，面對關稅擔憂再度抬頭、法國和日本的政治不確定性，以及美國地區銀行再度面臨壓力等不利因素，瑞郎成為唯一兌美元升值的 G10 貨幣。

期權交易數據清晰地凸顯了這種對瑞郎的旺盛需求。根據美國 DTCC 的數據，上周五歐元兌瑞郎期權交易量升至 8 月以來最高，而美元兌瑞郎的交易量也創下了 1 個月高位。

避險成本同樣有所上升，目前已達到 8 月中旬以來最昂貴的水準。交易者正在尋求保護和方向性曝險，擁有瑞郎上行空間的期權溢價已回到 6 月時的水準。

儘管現貨匯價持續上漲，但交易者仍在為瑞郎的進一步走強進行倉位布局。

在瑞郎逼近多年高點的背景下，瑞士央行的政策框架將在本周受到市場考驗。瑞士官員預計將於周四公布其 9 月利率會議的總結。由於 SNB 的關鍵利率已重回零，且考慮到其過去曾進行目標性干預的歷史，市場將仔細剖析這份文件，以尋求任何關於央行採取行動的門檻以及對瑞郎進一步強勢的容忍度的線索。

經濟學家們普遍認為 SNB 將重回負利率的想法已被放棄。儘管如此，央行仍擁有一系列政策選項，以平衡輸入性通縮與外部衝擊。