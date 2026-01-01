減肥藥戰火再起！阿斯特捷利康找上中國夥伴
根據《華爾街日報》(WSJ) 周五 (30 日) 報導，英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 宣布，已與中國石藥集團 (CSPC Pharmaceuticals)(01093-HK) 達成合作協議，取得多項早期肥胖症與糖尿病藥物的海外權利，交易總金額潛在規模上看數十億美元，成為近年全球減重藥物市場中規模最大的跨國合作案之一。
阿斯特捷利康表示，將先支付 12 億美元的前期款，若相關藥物達成研發與監管里程碑，後續里程碑款最高可達 35 億美元，另包含與商品化與銷售表現連動的額外付款與權利金。石藥集團則另行指出，銷售里程碑款最高可達 138 億美元，權利金比例則為產品年銷售額的雙位數百分比。
此次合作也深化阿斯特捷利康與中國的關係。該公司日前宣布，將於 2030 年前在中國投資 150 億美元。市場反應方面，石藥集團股價在香港收盤下跌 10%，阿斯特捷利康股價在歐洲早盤則變動不大。
交易金額上看百億美元 超越近期減重藥物大案
若所有研發、監管與商業化目標均順利達成，整體交易價值可能超越近期多筆重量級減重藥物交易，包括輝瑞 (PFE-US) 以逾 100 億美元收購新創公司 Metsera，以及羅氏以 53 億美元與丹麥 Zealand Pharma 達成的授權合作案。
目前全球減重藥物市場由禮來與諾和諾德主導，但愈來愈多藥廠透過併購與策略合作加速布局。輝瑞去年在競標中擊敗諾和諾德 (NVO-US) 取得 Metsera，而羅氏則在併購 Carmot Therapeutics 後，進一步與 Zealand Pharma 合作，補強肥胖症藥物研發管線。
根據摩根大通 (JPM-US) 依 DealForma 資料進行的分析，2025 年肥胖症與糖尿病相關交易數量與總金額雙雙創下新高，雖然交易件數較以往略少，但整體價值顯著提升，凸顯該治療領域在全球製藥產業中的戰略重要性。
四項藥物先行 阿斯特捷利康取得中國以外全球權利
此次合作初期將聚焦四項藥物，阿斯特捷利康取得中國以外的全球開發與商業化權利。其中一項即將進入第一期臨床試驗，其餘三項仍處於臨床前階段，雙方另將在四項額外計畫中合作，應用石藥集團的技術平台進行藥物研發。
外資券商麥格理分析指出，石藥集團最先進的候選藥物屬於與禮來 (LLY-US)Zepbound 相同的藥物類別，但設計目標為每月一次給藥，具備使用便利性優勢。分析師也指出，對於仍處於早期階段的資產而言，阿斯特捷利康支付的前期款金額相當可觀。
此外，該協議也讓阿斯特捷利康得以使用石藥集團的 AI 藥物研發平台與每月一次給藥技術「LiquidGel」，並可選擇將該平台應用於自有研發計畫。阿斯特捷利康生物製藥研發負責人 Barr 表示，石藥集團的 AI 技術有潛力改變肥胖症治療模式。
