盤中速報 - 恆生指數下跌-558.14點至27409.95點，跌幅2%
截至台北時間30日02:21，恆生指數下跌558.14點（或2%），暫報27409.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.02%
- 近 1 月：+9.1%
- 近 3 月：+6.16%
- 近 6 月：+9.57%
- 今年以來：+9.12%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-8.02%。其中 山東黃金(01787-HK) 下跌 13.61% ; 龍資源(01712-HK) 下跌 11.44% ; 大唐黃金(08299-HK) 下跌 10.13% 。
銅概念領跌-5.62%。其中 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 11.46% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 10.57% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 8.27% 。
