鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-01 11:15

東南亞已有 43% 的 B2B 跨國支付轉向穩定幣，顯示市場逐漸避開傳統 SWIFT 系統。奧丁丁集團與香港證監會持牌金融機構裕承環球市場（AGML）簽署戰略合作協議，計畫將旗下 OwlPay 支付系統與 AGML 的金融結算及託管實力深度結合，共同開發機構級數位資產出入金與跨幣別支付服務，未來可望朝向大中華區、東南亞及 G7 等市場，支援超過 30 種貨幣，讓跨國匯款流程由數日縮短至當日。

43%東南亞B2B跨國支付採穩定幣！奧丁丁聯手香港SFC持牌商AGML 錨定同日跨國結算。（圖: shutterstock)

奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc. (OWLS-US) 上週正式宣布與香港證監會（SFC）持牌機構裕承環球市場（AGML）達成戰略協議，雙方將整合技術與通路，推動美洲至亞太區的數位資產結算轉型。

根據協議，這項合作將結合奧丁丁在全球支付網絡的布局，以及 AGML 連結全球超過 10 家銀行夥伴與 30 家造市商的深厚底蘊，為企業提供直接市場接入（DMA）與具競爭力的匯率，有效降低傳統跨國轉帳的摩擦成本。

此次結盟將整合奧丁丁在美國 40 多州的合規執照與 AGML 在亞洲的金融網絡，目標鎖定大中華區、東南亞及 G7 等高支付需求市場，支援超過 30 種在地貨幣，透過合規穩定幣結算將跨國匯款流程由數日縮短至同日完成。

隨著全球金融環境對數位資產的接受度提升，穩定幣已成為企業解決跨境支付效率痛點的首選工具。根據 Rise Works 的 2025 加密支付報告指出，東南亞已有 43% 的 B2B 跨國支付轉向穩定幣，顯示出市場對於避開傳統 SWIFT 系統高成本、低效率的強烈剛需。奧丁丁與 AGML 的合作正是看準此趨勢，預計支援包括港幣、離岸人民幣、新加坡幣、美元及日元等 30 多種貨幣，建立一套安全、受監管的跨境流動機制。

在亞太地區佈局方面，這項合作將優先服務香港、台灣、新加坡、泰國、菲律賓及越南等重要貿易走廊。Chainalysis 的最新報告顯示，亞太區年度加密貨幣交易量已突破 2.36 兆美元，其中穩定幣在貿易結算的應用成長最為迅猛。

奧丁丁與 AGML 強調，雙方將在嚴謹的法遵架構下，結合美國與香港的監管執照，確保每一筆資金流動皆符合最高標準的風控規範，解決機構客戶對於合規性的疑慮。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，這項合作將 OwlPay 的出入金能力推升至新層次，透過探索美國合規架構與 AGML 亞洲持牌服務的互通性，目標為大中華區與 G7 經濟體提供受監管的穩定幣結算。