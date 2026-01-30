鉅亨網編譯陳又嘉
據《MarketWatch》報導，科技類股的「大分歧」在本次財報季中更加明顯。今年以來，晶片股成為美股標普 500 指數中表現最熱族群之一，軟體股則是表現最疲弱板塊之一。而周四 (29 日) 軟體股賣壓急劇升溫，更凸顯華爾街對該產業的悲觀看法。
在微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 與 ServiceNow(NOW-US) 於周三公布財報前，瑞穗證券 (Mizuho) 一名交易部分析師還開玩笑地表示，重挫已久的軟體股是否還能「更糟」。但到了周四，他在給客戶的報告中重新檢視這個想法，直言：「也許真的還會更糟。」
投資人擔憂，即便軟體公司積極導入人工智慧 (AI) 功能，仍可能被免費或低成本的 AI 工具顛覆。雖然軟體業者持續加大 AI 投資，但華爾街並不確定這些支出是否能有效轉化為營收。目前看來，AI 帶來的財務效益在晶片產業更為明顯，也因此引發資金自軟體股轉向晶片股。
微軟與 ServiceNow 的財報——以及隔日公布財報的 SAP(SAP-US)——並未能安撫投資人情緒。
瑞穗分析師 Klein 寫道，「財報數字要嘛亮眼，要嘛財測必須相當強勁，否則投資人預期，AI 威脅與風險的疑慮仍將持續成為壓抑整體族群情緒與本益比的沉重負擔。」
儘管微軟 12 月當季的 Azure 雲端業務在固定匯率下成長 38%，Klein 指出，相較於 9 月一季並未出現加速成長，讓投資人對公司大舉 AI 投資是否能改善成長前景仍感到不安。
至於 ServiceNow，在納入併購貢獻後，其財測表現仍未達部分投資人期待，Klein 寫道，「考量其在 AI 與併購上的大量支出，前景顯得不夠強勁。」
微軟與 ServiceNow 周四大跌近 10%，成為標普 500 當日表現最差個股之一。而因雲端積壓訂單未達預期，SAP 股價重挫 16%。
這波疲弱走勢迅速擴散至整個軟體族群。Salesforce(CRM-US) 下跌 6%，Workday(WDAY-US) 下跌 7.6%，Figma(FIG-US) 重挫逾 9%。iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV) 下挫 4.9%，創下 4 月 4 日單日下跌 6.2% 以來最慘表現。
今年以來，Intuit(INTU-US) 與 ServiceNow 已成為標普 500 中表現最差的兩檔股票，跌幅均約 25%。Workday、Salesforce 與 AppLovin(APP-US) 同樣位列表現倒數前十。
相較之下，晶片股與相關產業表現強勢，包括標普 500 領漲股 Sandisk(SNDK-US)、威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 與希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US)。美光 (Micron)(MU-US)、科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)、KLA(KLAC-US)、應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 與英特爾 (Intel)(INTC-US) 也名列今年表現前十。
