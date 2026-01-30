鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-30 06:11

根據《路透社》週四 (29 日) 報導，由馬斯克領導的 SpaceX 與 xAI，可能在今年規劃的 SpaceX 首次公開發行 (IPO) 之前合併。此舉將把 Grok 聊天機器人、X 平台、Starlink 衛星以及 SpaceX 火箭等產品，整合至同一家公司之下。

路透：馬斯克SpaceX與xAI磋商合併 為IPO提前鋪路 (圖：shutterstock)

知情人士指出，擬議中交易架構，將以 xAI 股份兌換 SpaceX 股份方式進行，並已在美國內華達州設立兩家實體作為交易工具。

近期申報文件顯示，兩家新的企業實體已於 1 月 21 日在內華達州成立，分別名為 K2 Merger Sub Inc. 與 K2 Merger Sub 2 LLC。

其中一家由 SpaceX 及其財務長 Bret Johnsen 擔任管理成員，另一家則僅列 Johnsen 為主管。

文件未揭露實體的具體用途，交易估值、動機與時程仍未明朗。

消息人士強調，目前尚未簽署最終協議，合併結構仍具彈性，部分 xAI 高層未來可能可選擇以現金，而非 SpaceX 股票作為對價。

隨著全球 AI 競賽快速升溫，馬斯克正積極迎戰 Google、Meta 與 OpenAI 等科技巨頭，力拚在下一世代 AI 與運算基礎建設中取得主導地位。

合併兩家公司，可能讓 xAI 能夠把資料中心部署到太空中，這正是馬斯克曾表示希望實現的目標。

馬斯克日前在瑞士達沃斯論壇表示，未來「投放 AI 成本最低的地方將會是在太空」，並預期兩到三年內便可能成真。

華爾街分析，若 xAI 併入 SpaceX，不僅有助於整合太空、通訊與 AI 技術，也可能強化 SpaceX 爭取美國國防部大型合約的競爭力。

目前 xAI 已取得一份最高達 2 億美元的五角大廈合約，提供 Grok 相關產品；Starlink 及其國安版本 Starshield 亦大量運用 AI 技術，用於衛星自動操作與目標追蹤。