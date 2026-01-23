鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-23 11:01

特斯拉執行長馬斯克週四 (22 日) 在達沃斯世界經濟論壇期間表示，特斯拉的全自動輔助駕駛 (受駕駛監督) (Supervised Full Self-Driving) 最快可能在下個月取得歐盟與中國的批准。

特斯拉 (TSLA-US) 週三股價走強，收在每股 449.36 美元，單日上漲 17.92 美元、漲幅約 4.2%。盤中最高觸及 449.50 美元，逼近 450 美元整數關卡。

馬斯克是在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上首次現身時作出上述表示。他說：「我們希望能在歐洲取得需駕駛監督的完全自動駕駛核准，理想情況下是在下個月，而中國的時程可能也差不多。」

特斯拉一直尋求在歐洲取得 FSD 核准，但相較於美國，歐洲更嚴格的車輛安全規範以及分散的監管體系，拖慢了系統的部署速度。

荷蘭車輛管理機構 RDW 去年 11 月表示，預計將於 2 月對 FSD 作出決定。特斯拉先前指出，一旦在荷蘭取得批准，其他歐盟國家即可承認該豁免，並在正式歐盟核准前展開推廣。

儘管全自動輔助駕駛 (受駕駛監督) 與無人計程車部署顯示特斯拉在 AI 技術上的進展，市場普遍認為，實際應用仍受制於監管與安全審查。

監管機構目前將該系統歸類為先進駕駛輔助功能，要求駕駛人全程保持注意力，相關安全性與監督機制仍持續受到關注。

在自駕與人工智慧布局方面，馬斯克同時透露，特斯拉已在美國德州奧斯汀啟動無安全監督員的無人計程車 (Robotaxi) 試營運。該服務自去年 6 月開始，初期由特斯拉員工坐在副駕座位監控車輛行為，近期則進一步移除安全監督配置。相關消息在社群平台流傳後，帶動特斯拉股價聞訊上揚。

此外，馬斯克也重申人形機器人 Optimus 的發展藍圖，指出自動駕駛所累積的人工智慧技術，將成為人形機器人的核心基礎，並預期最快可於明年底前對外銷售。不過，產業人士指出，人形機器人要真正實現大規模商用，仍需克服量產能力、監管路徑與經濟效益等多重挑戰。

在營運層面，特斯拉正面臨銷售壓力。數據顯示，特斯拉去年在加州的新車註冊量年減逾一成，市占率跌破 50%，公司 2025 年交車量連續第二年下滑，全球最大電動車製造商的地位也已被中國比亞迪取代。