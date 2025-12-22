鉅亨網記者張欽發 台北
新北市土城清水段公辦都更案招商，今 (22) 日上午完成簽約儀式，在市長侯友宜的見證下，由新北市住宅及都市更新中心董事長陳純敬與實施者漢皇集團漢吉建設孫正乾董事長共同簽約。這是區域內建築物因去年 0403 受損被判定為紅單建築後，社區以 580 專案計畫首宗招商成功案件，前後僅 18 個完成招商。
「土城清水案」基地位於明德路一段、明德路一段 20 巷、延吉街 296 巷及金城路二段所圍街廓，面積約 1157 坪，於 2024 年 4 月經評估為 0403 震損紅單危險建築物，隔月社區隨即自行整合向中心申請 580 專案計畫，短短不到一年時間，同意比率超過 80%，充分展現社區住戶的高度共識與凝聚力，2025 年 6 月公告招商，並順利成為 580 專案計畫首宗招商成功案件。
侯友宜表示，今日見證「土城清水案」招商成果，不僅是地方重建的重要里程碑，更是新北市推動危險建築物重建政策的一大突破。
侯友宜指出，此一社區在去年 0403 大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力，並在住都中心團隊積極協助下，順利完成招商作業，成功吸引優質民間團隊投入，成為「580 專案計畫」首宗招商成功的案件。此舉不僅象徵震後重建邁出關鍵一步，也代表市府在推動都市更新重建上，正逐步建立成熟且可複製的成功模式。侯市長並強調，市府將持續推動危險建築物社區的重建工作，讓新北市成為更安全、宜居的城市。
新北市土城清水段公辦都更案未來將興建地上 16 層、地下 4 層全新住宅大樓，延續周邊綠帶與社區步道系統串聯，形塑便利宜居的完整生活圈，並導入低碳節能與綠建築設計，落實淨零永續與節能減碳政策目標。
