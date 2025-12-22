新北市土城清水段公辦都更案招商，今 (22) 日上午完成簽約儀式，在市長侯友宜的見證下，由新北市住宅及都市更新中心董事長陳純敬與實施者漢皇集團漢吉建設孫正乾董事長共同簽約。這是區域內建築物因去年 0403 受損被判定為紅單建築後，社區以 580 專案計畫首宗招商成功案件，前後僅 18 個完成招商。

侯友宜指出，此一社區在去年 0403 大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力，並在住都中心團隊積極協助下，順利完成招商作業，成功吸引優質民間團隊投入，成為「580 專案計畫」首宗招商成功的案件。此舉不僅象徵震後重建邁出關鍵一步，也代表市府在推動都市更新重建上，正逐步建立成熟且可複製的成功模式。侯市長並強調，市府將持續推動危險建築物社區的重建工作，讓新北市成為更安全、宜居的城市。