〈房產〉七都小坪數宅房價漲幅全超越「大宅」 新竹小宅5年高漲63%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-29 15:15

在高房價與家庭結構影響下，大宅需求越來越少，小宅需求日益增加，而小宅單價漲幅也較大宅來得明顯。房仲業者比較七都大宅 (55 坪以上) 和小宅 (25 坪以下) 近五年房價及交易量占比變化。顯示小宅在七都的房價漲幅皆高於大宅，其中新竹縣市表現最為明顯。

七都小坪數宅房價漲幅全超越「大宅」， 新竹小宅5年間高漲63% (鉅亨網記者張欽發攝)

同時，大宅交易占比呈現下降趨勢，除新竹縣市與台南市外，其餘五都的大宅交易占比已低於 20% 水準。

‌



觀察 2021- 2025 年 5 年間，全台七都小宅房價漲幅已全面高於大宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，隨著近年人口結構轉變，小家庭增加，加上近幾年房價受惠於經濟穩定成長、資金管制寬鬆而迅速攀升，而高房價也讓民眾感受到沉重的購屋壓力，因此在預算與需求的考量下，小坪數住宅已逐漸成為購屋趨勢，也帶動單價的明顯高漲。

其中，新竹縣市小宅由每坪 20 萬元上升到 32.7 萬元，漲幅高達 63.5%，成爲七都之冠，而大宅也有逾 4 成的漲幅。陳金萍指出，新竹縣市為科技業重鎮，剛性需求強勁，但住宅供給有限，使房價攀升，拉高購屋門檻。即便科技族群薪資水準相對較高，實際購屋壓力仍不輕，促使部分買方調整對居住空間的期待，轉而選擇總價較低的小坪數住宅；再加上在地就學與就業人口帶動租屋需求，小宅產品的市場接受度提高，也進一步推升價格表現。

進一步觀察七都大宅與小宅的交易占比變化，近五年僅新竹縣市與台南市 55 坪以上大宅交易占比仍維持在 2 成以上，其餘五都的大宅交易占比都已降至 2 成之下。

其中，新竹縣市雖然大宅交易占比減少幅度最大，5 年下滑 11 個百分點，但仍以 21.1% 居七都之首。陳金萍表示，新竹縣市大宅交易主要集中於科學園區所在的行政區，區內高所得家庭比例高，購屋預算相對充裕，對居住空間的需求也明顯高於其他都會區，使大坪數住宅仍有一定需求支撐。不過，隨著近年房價攀升，加上家庭結構逐漸轉向小家庭型態，大宅交易量也出現明顯下滑。