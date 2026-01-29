鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-29 12:54

台灣央行自 2024 年 9 月的第七波房市信用管制至今，仍無調降利率及大幅放鬆管制跡象，造成房市交易冷清且可能延續到 2026 年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，長虹 (5534-TW) 將以發行無擔保公司債及現增股籌資逾 30 億元。

而高雄建商永信 (5508-TW) 並由董事會通過發行普通公司債籌資 30 億元，發行期間將不超過 5 年，將採取一次或分次發行。永信建設指出，此一董事會通過發行普通公司債籌資 30 億元，償還金融機構借款及充實營運資金。

長虹將辦理現金增資，發行 2.5 萬張現增股，今 (29) 日公布現增價爲每股 60 元溢價發行，由原股東依持股比例認購，另將以發行無擔保公司債面額 15 億元，由形群益金鼎證券 (6005-TW) 主辦。