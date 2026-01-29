〈房產〉經濟成長強勢 房仲：有限買方成台灣房市全村希望

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-29 11:40

2025 年全台房市陷入低谷，外界也劍指台灣央行選擇性信用管制是房市復甦與否的重要關鍵，不過目前的經濟表現和 2016 年有很大不同，有幾個訊號值得留意，房仲業者從價量、利率、經濟成長等指標比較發現，雖然成交量一樣維持低檔，但 2025 年在經濟成長支撐下，房市呈現價量背離。

經濟成長強勢 房仲：有限買方成台灣房市全村希望。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，在薪資漲幅遠追不上房價與通膨速度的情況下，房仲業者也指出，購屋痛苦指數恐怕將持續攀升。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，相較於 2016 年的經濟疲軟，2025 年在 AI 帶動下，經濟表現搶眼，股市也創新高，股房連動未發生和台灣央行選擇性信用管制密不可分，面對 2026 年 AI 續行，但房市卻奄奄一息，台灣央行放不放行，分寸拿捏恐怕是一大考驗。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，2025 年房價與 2016 年房價相比，全台新案平均成交單價翻倍成長，同時五大行庫平均利率亦維持高水準，對受薪階級而言，不僅購屋門檻難如登天，房貸壓力也不可同日而語，在薪資漲幅遠追不上房價與通膨速度的情況下，購屋痛苦指數恐怕將持續攀升。

除房產價格之外，賴志昶並指出，此次 2025 年房市低量與 2016 年的背景截然不同，後者當年是經濟成長率僅 1.51%，房市也有房地合一稅上路，整體市場進入大幅修正；但 2025 年景氣亮眼，房市卻因央行築起高牆而呈現量縮，惟股市高漲熱錢也在市場上遊走，政府管控措施還需維持，以免管控鬆綁後，房市出現報復性反彈；而對購屋人而言，目前央行打房態勢明確，交易量跌之後，房價盤整期也隨之到來，在這十年難得一遇的時機，市場罕見逐漸往買方市場傾斜。