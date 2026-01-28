〈房產〉國泰房地產指數：2025年Q4成交量能放大 新竹銷售率表現突出

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-28 17:58

2025 年第四季國泰房地產指數今 (28) 日出爐，指數顯示相較上一季價穩量增，相較去年同季價穩量縮，推案量與銷售率中幅增加，成交量大幅增加；同時，以統計來看，新竹縣市的 30 天銷售率達 11.64% 在各主要都會區呈現個位數同時，表現相對突出。

國泰房地產指數：2025年Q4成交量能放大 新竹銷售率表現突出。(鉅亨網記者張欽發攝)

針對房市，央行繼續維持第七波信用管制措施不變，銀行放貸回歸內部控管，政策方向由總量管制轉為自主性管理。不過，從全年回顧來看，國泰房地產指數表示，全台房市在台灣信用管制緊縮未出現明顯改變下，預期仍將延續盤整走勢。

‌



國泰房地產指數指出，全台房市呈現低銷售、高推案供需背離走勢，除新竹 30 天銷售率高達 11.64% 之外，其他都會區均跌入個位數，全台平均僅 6.38%，長期將導致去化賣壓升高。

進一步觀察各地區表現，國泰房地產指數指出，相較上一季，成交價新北下跌，台中持穩，其餘地區成交價均上漲；成交量台中減少，台南持穩，其餘地區均增加。相較去年同季，成交價新北下跌，新竹持穩，其餘地區成交價均上漲；成交量新北維持穩定，其餘地區都減少。

國泰房地產指數指出，從四季移動趨勢觀察，各地區成交價均突破 2013 年到 2015 年波段高點，但近期漲勢趨緩，成交量普遍呈現下滑趨勢。限貸措施實施屆滿一年市場逐漸適應，9 月上旬政策部分調整，觀望買盤略有回溫；建商推案動能增強，這與前期延推案年底集中推出相關，本季房市成交量雖止跌未再下滑，但仍處於歷史低檔。

國泰房地產指數指出，2025 年第四季房市表現，相較第三季的低基期呈現價穩量增，房市表現偏強；相較去年同季交易量減半，呈現價穩量縮，房市表現偏弱，市場回歸基本面及個案表現。