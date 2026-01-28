〈房產〉不光只土方之亂造成變數 去年Q2起建物展期開工數量早已在攀升

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-28 19:14

根據不動產資訊平台資料顯示，去 (2025) 年第二季與第三季建物展期開工申報數量又攀升到 2.4 萬戶與 1.6 萬戶，較先前景氣交易熱絡時，單季不到萬戶的數量明顯增加，今年年初又出現土方問題，並且加上預售銷售狀況欠佳，都考驗開發商的財務能力，觀察後續展延開工數量是否持續攀升。

不光只土方之亂造成變數 去年第二季起建物展期開工數量早已在攀升。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，相較於去年以來的展延開工數量，上一波建商展延開工出現大量是在疫情之後，當時科技業蓬勃發展出現搶工潮，2021 第四季到 2023 第三季單季展延開工量在 1.3 萬 - 1.9 萬戶，後來房市景氣轉趨熱絡，展延開工數量也出現明顯遞減，但政策抑制房市預售銷售狀況轉趨清淡後，展延開工數量又開始攀升，2026 年初遇到土方問題，開發商申請土地融資又有 18 個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

‌



依統計資料顯示，疫情過後缺工與造價上揚期間，2021 第四季到 2023 第三季單季展延開工量在 1.3 萬 - 1.9 萬戶，不過後來預售市場交易轉趨熱絡，2024 第二季展延開工 5412 戶，第三季 1.2 萬戶，第四季剩下 1141 戶；而 2025 第一季展延開工數量 6394 戶，第二季暴增到 2.4 萬戶，第三季 1.6 萬戶，後面都是預售銷售狀況欠佳後，展延開工也跟著增加。

如以區域來看，展延連兩季超過 5000 戶的集中在台中市，桃園市 2025 第二季 4268 戶，第三季 3107 戶，其餘區域雖有展延開工狀況，但數量相對穩定。

金融機構評估借款人預計動工實際所需時間，最長以 18 個月為原則，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。金融機構還須落實貸後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工。