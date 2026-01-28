〈房產〉人口嚴重老化 繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-28 14:26

全台 2025 年房市陷入低谷，不過房仲業者統計內政部資料，全台 2025 年繼承移轉棟數達 7 萬 8324 棟，創歷史新高；另外，贈與移轉棟數達 5 萬 2722 棟，也是 2016 年以來次高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，人口結構上高齡化趨勢不可逆，讓繼承逐漸成為民眾取得房產的管道之一，同時因為近年不動產稅制複雜度高，許多長輩資產配置上，繼承與贈與成為兩大主力。

人口嚴重老化形成繼承量創史上新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

據內政部數據，2025 年全台繼承移轉棟數為 7.8 萬棟，相對 2024 年成長約 3.1%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高主因有二，一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一；二是自 2025 年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

值得注意的是，根據統計，六都中以雙北市繼承量體為大宗，尤其是台北市 2025 年繼承移轉棟數達 1.3 萬餘棟，年增幅達 6.6%，漲勢為六都最高。賴志昶補充，雙北市能成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高昂，屋主手持物件多要價不菲，對於資產配置亦需更加精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，因此繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

另看贈與移轉， 2025 年全台總量較前一年微幅下滑 2.5%，但仍保有約 5.2 萬棟的量體。賴志昶認為，移轉量體微幅下滑，主因在於房地合一稅 2.0 上路後，若受贈不動產是在 2016 年以前取得，受贈方未來出售的稅基，是以遠低於市價的公告現值計算，若成功售出恐面臨高額稅賦，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。