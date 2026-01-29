鉅亨網編輯林羿君 2026-01-29 08:30

在冷戰時期留下的瑞士核子掩體深處，一場金融版圖的轉變正悄然發生。全球最大穩定幣發行商 Tether 將其作為高度安全的金庫，每週接收超過 1 噸實體黃金。最新數據顯示，Tether 過去一年大舉囤金，黃金儲備規模已達 140 噸、價值 230 億美元，超越多數主權國家與大型基金，迅速躍升為全球金市不可忽視的新勢力，並展現出轉型為「黃金央行」的強烈企圖。

每周狂掃1噸、已囤金140噸！Tether在瑞士核掩體裡打造「黃金央行」夢。(圖:shutterstock)

隨著金價攀升至每盎司 5,300 美元的歷史新高，Tether 的採購動作顯得格外引人注目。光是在過去一年，該公司就為其儲備及黃金穩定幣購入超過 70 噸黃金，這一採購量在主權國家中僅次於波蘭，甚至超越了全球前三大黃金 ETF 之外的所有基金。

‌



Tether 激進擴張黃金，已成為全球黃金市場中不容忽視的力量，展現出展現出轉型為「黃金央行」的宏大野心。

該公司執行長 Paolo Ardoino 證實，公司目前持有約 140 噸黃金，總價值高達 230 億美元。這份規模龐大的資產儲備，使 Tether 成為除各國央行及頂級商業銀行外，已知全球最大的民間黃金持有者之一。

Ardoino 將 Tether 在黃金市場中的活動描述為類似「中央銀行」的功能，並預測地緣政治的變動,，將促使市場出現由黃金支持的美元替代品。為了實現這一願景，Tether 不僅持續投入巨額利潤採購實體金屬，更開始招兵買馬，延攬了來自匯豐控股的資深交易專家。

這意味著 Tether 將不再滿足於單純的持有資產，而是計畫建立「全球最出色的黃金交易平台」，直接與摩根大通、匯豐等主導市場的傳統銀行巨頭展開競爭。

隨著每週穩定採購一到兩噸的黃金，Tether 正致力於優化其採購流程，以確保在市場失靈或經濟劇烈波動時，能擁有持久且高效的獲取管道。