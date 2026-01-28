鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-28 14:40

在國際金價頻創新高之際，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達利歐 (Ray Dalio) 警告，當前各國央行與主權財富基金正從美債轉向黃金的趨勢並不令人意外，因為從歷史規律來看，目前正處於一個極其危險的時刻。

債務擠壓與「資本戰爭」的威脅

‌



達利歐在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上指出，無論是對個人還是國家，債務週期的運作方式本質相同，唯一的差別在於政府擁有印鈔權。他分析，當債務與收入的比率過高時，償債壓力會擠壓支出，進而引發財務困境。

此外，債券市場存在供需失衡的動態：一個人的債務是另一個人的資產，債券持有者期望獲得實際回報，否則就不會繼續持有。

達利歐認為除了貿易戰，世界正邁向「資本戰爭」的時代。他表示，持有美元資產的買家現在面臨更高的風險，這不僅源於供需問題，更來自於制裁風險。例如，像中國這樣的國家會擔心資產被沒收或遭受制裁，這使得美元債務可能面臨無人承接的窘境。

達利歐回溯歷史指出，貨幣體系通常在兩條路徑間擺盪：一是與硬資產掛鉤的貨幣，二是無限制供應的法幣。每當掛鉤金本位的系統因債務過重而崩潰時，領導人若非選擇導致通縮蕭條的債務違約，就是選擇印鈔導致貨幣貶值。

他指出，自 1971 年以來，所有貨幣皆為法幣，而央行在危機中創造大量信貸的做法，歷史性地推高了通膨與金價。

從戰略配置角度看待黃金

達利歐分享了他的資產配置邏輯：