鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-27 20:12

全球主動式固定收益龍頭 PIMCO（品浩）今 (27) 日舉行記者會，由集團首席投資長艾達信與投資組合經理人 Russell Gannaway 發表 2026 年週期市場展望。艾達信指出，當前全球經濟呈現 K 型走勢，在美股估值偏高、未來十年預期報酬可能轉負的背景下，高品質債券提供極具吸引力的起始殖利率，為投資回報奠定穩固基礎。預估今年底美國聯邦基準利率頂多降至 3%，並建議投資人應多元分散布局全球公債。

債市黃金年代再臨？股高債低大翻轉 PIMCO點名高品質債券成避風港。（圖:PIMCO提供）

艾達信表示，目前是近年來最有利於主動式固定收益投資的時機，隨著 AI 相關資本支出與勞動生產力提升，全球經濟展現優於預期的韌性，但各國政策走向分歧加劇。他提醒，歷史經驗顯示美股在創高後的未來十年往往面臨負報酬挑戰，預估標普 500 指數未來十年平均年化報酬率為負 1.5%，相對而言債券則有 5.48% 的表現。

目前美國綜合債券指數殖利率已來到 4.4% 的十年新高，若透過主動式管理，投資人有機會創造 6% 至 7% 的投資回報，因此建議投資人應在股票外增持債券部位。

針對利率與匯率走勢，艾達信指出 PIMCO 預期美國聯準會（Fed）在 2026 年上半年將按兵不動，除非就業市場嚴重惡化，否則基準利率年底僅會降至 3%，操作上建議聚焦中天期債券。

對於去美元化議題，艾達信認為美元需求強勁且美國科技創新領先，正如台灣經濟一樣穩健，因此美元大幅貶值機率不高，非美資產的吸引力主要來自於其較便宜的估值而非美元地位動搖。

在信貸市場布局上，PIMCO 投資組合經理人 Russell Gannaway 認為，目前處於信用循環後段，高品質與具擔保性的資產至關重要。隨著放款條件趨於寬鬆且地緣政治波動增加，品質較低的企業信貸風險升溫。

PIMCO 相對看好具備明確擔保品的領域，包括航空租賃、美國住房貸款、車貸、資產抵押融資（ABF）以及基礎建設債務，這些資產因結構完整且現金流透明度高，較能在經濟放緩與貿易摩擦的衝擊下展現韌性。