鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-28 16:47

國際金價於今（28）日亞洲盤中衝破 5300 美元大關，續創歷史新高，今年以來累計漲幅已超過 18% 。受惠於貴金屬漲勢，國內天然資源類基金績效亮眼，其中富蘭克林華美天然資源組合基金半年期報酬率高達 63.09%，表現冠絕同業 。金價大漲主因地緣政治避險、聯準會降息預期及全球央行去美元化浪潮 。法人指出，白銀在 AI 與能源轉型需求下同步走強，目前市場供需缺口仍大，預估年底金價有機會挑戰 6,000 美元大關 。

金價創5300美元天價！天然資源基金半年績效衝破63% 法人看好年底挑戰6000。（圖：shutterstock)

國際金價多頭攻勢凌厲，昨 (27) 日單日狂漲 3.4%，創下去年 4 月以來最大單日漲幅，今日亞洲盤持續上攻，一舉突破 5,200 美元天價 。日本市場同樣感受熱度，田中貴金屬工業數據顯示，日本黃金零售價已攀升至每公克 27,985 日圓，年初至今上漲 12.1%，顯示零售端買氣熱絡 。

這波黃金暴漲由三大核心力量推動。首先是國際局勢動盪導致避險需求攀升；其次是市場預期聯準會貨幣政策轉向，降息預期強化使美元走弱；最關鍵的是新興市場央行持續增持黃金以去美元化，去年全球央行黃金持有量已自 1996 年以來首度超越美債 。此外，全球超過 7 兆美元的貨幣市場基金正尋找資產出路，實物資產的保值功能因此備受青睞 。

在金價飆升帶動下，國內天然資源基金績效噴發。根據 Lipper 截至 1 月 27 日的統計，富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金績效最為驚人，半年期報酬率達 63.09%，一年期漲幅也接近 60% 。其他如復華全球原物料基金今年來報酬率達 25.49%，安聯全球油礦金趨勢基金與德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金年初至今也分別有 11.77% 與 11.59% 的表現 。

除了黃金，白銀因具備工業與貨幣雙重屬性，在 AI 資料中心用電需求倍增與綠能轉型帶動下，已連續六年供不應求 。目前華爾街投行如德意志銀行、法國興業銀行均看好年底金價挑戰 6,000 美元大關，摩根士丹利則預估 5,700 美元 。法人建議，投資人可趁回檔時分批布局天然資源基金，掌握貴金屬重估值與長線能源革命紅利，但仍需留意短期波動與分散投資風險

表：國內發行天然資源基金近期績效

基金名稱 1 年總報酬率 (%) 6 個月總報酬率 (%) 3 個月總報酬率 (%) 今年以來總報酬率 (%) 富蘭克林華美新興趨勢傘型天然資源組合基金 59.47 63.09 24.89 18.37 復華全球原物料基金 30.02 53.88 29.28 25.49 安聯全球油礦金趨勢基金 29.54 35.67 13.54 11.77 德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金 25.76 34.84 15.72 11.59 PGIM 保德信全球資源基金 17.75 25.81 12.66 9.81