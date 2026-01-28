鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-28 08:37

消息人士透露，在日本 5,500 億美元對美一籃子投資計畫中，在美國興建一座合成鑽石工廠的計畫被視為重要項目，美日正努力擴大這種對晶片和高精度製造至關重要的材料的生產。

據《路透社》周二（27 日）報導，兩名知情人士表示，該項目可能成為首批投資項目之一，這些項目計劃在日本首相高市早苗訪美之前發布，而高市早苗最快 3 月訪問美國。

‌



其中一名消息人士說：「美國希望加快國內合成鑽石生產，通過讓日本企業參與，美國希望建立一個不依賴中國的美日供應鏈。」

目前大部分人造鑽石都在中國生產，中方去年年底曾宣布對超硬材料相關物項實施出口管制，這些都凸顯了這種材料的戰略重要性。

知情人士表示，這一合成鑽石項目涉及戴比爾斯集團（De Beers）旗下 Element Six 公司，戴比爾斯集團是全球領先鑽石企業。

Element Six 公司則是一家專業生產用於工業用途的合成金剛石、立方氮化硼和其他超硬材料的公司，主要生產基地位於英國、愛爾蘭、德國、南非和美國。

此舉正值日本正加大努力敲定依據日美貿易協議所確定的項目，該協議是日本為降低對美出口關稅而與美國達成交易的一部分。