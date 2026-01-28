鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-28 10:02

消息人士透露，近日美國向以色列通報針對伊朗可能採取軍事行動的準備情況。美方表示，準備工作預計將在兩周內完成，並可能在未來數月內出現適合採取行動的「機會窗口」。

美國被曝向以色列通報對伊朗準備進展，將在中東舉行空軍戰備演習。（圖：Shutterstock）

美方強調，這並不意味著必須等所有準備工作結束後才會採取行動。如果美國總統川普下達命令，美方行動可能提前進行，但目前這一選項並未被視為迫在眉睫。

負責中東地區美軍行動的美軍中央司令部周二（27 日）發布聲明，稱第九航空隊將舉行一場為期數天的空軍戰備演習，以展示其在中央司令部責任區內快速部署、分散部署和持續作戰的能力。

此次演習旨在增強軍事裝備和人員的分散部署能力，強化區域夥伴關係，並為在中央司令部責任區內執行靈活應對行動做好準備。

美軍在演習期間將向多個應急地點部署小分隊，並在小型、高效支援保障支持下，驗證快速部署、執行任務和撤離流程。

美軍中央司令部沒有介紹演習的具體日期和地點。