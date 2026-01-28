集保結算所去年EPS 7.88元 保管市值達130.9兆元創新高年增2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-28 15:23

集保結算所今 (28) 日舉辦歲末記者會，董事長林丙輝表示，2025 年股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值達 130.9 兆元，年增 21.9%，再創歷史高點，也帶動全年營收達 121.3 億元，稅後純益 79.7 億元，優於前年，每股盈餘 7.88 元。

集保結算所董事長林丙輝。(鉅亨網自記者彭昱文攝)

林丙輝表示，2025 年臺灣經濟表現亮眼，全年經濟成長率達 7.37%，創 15 年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達 5,368 億元，刷新歷史紀錄，集保結算所財報也繳出亮眼成績，展現多元創新服務推動下的躍升成長。

林丙輝表示，集保持續優化核心業務與加值服務，強化資安韌性，為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3 大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。

集保結算所 2025 年四大重要業務推動項目包括打造亞洲資產管理中心、金融科技與代幣化創新、核心業務與數位服務升級、提升市場效率與推動永續發展。其中，亞洲資產管理中心在政策引導與業者積極配合下，已有 24 家投信發行 39 檔 TISA 級別基金、10 家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。

林丙輝表示，2026 年在金管會政策指導下，集保結算所積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」(eGift) 等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。