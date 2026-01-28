鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-28 04:00

印度與歐盟周二 (27 日) 正式敲定一份涵蓋廣泛領域的自由貿易協定，雙方將對超過九成的貿易商品取消或大幅降低關稅，為彼此經濟注入新動能。

印歐協議的達成正值印度面對美國高額關稅壓力、積極拓展多元市場，以及歐盟尋求降低對美單一依賴的背景下，被視為一次具有戰略意義的合作突破。

美國川普政府去年 8 月威脅將印度進口關稅由 25% 上調至 50%，理由是印度自俄羅斯進口石油被指間接支持俄烏衝突，此舉令印度珠寶、紡織、海鮮等低利潤勞動密集型產業面臨嚴峻挑戰。

根據協定內容，印度將下調歐盟汽車及農產品的進口關稅，歐盟則同步降低印度紡織品、皮革製品、海鮮、珠寶等商品的關稅。值得注意的是，印度上述多類出口品近期深受美國關稅政策衝擊。

歐盟執委會主席范德賴恩形容這份協議為「世紀大單」，強調雙方共同打造涵蓋 20 億人口的自由貿易區，可收穫實質經濟利益，並向全球傳遞「以規則為基礎的合作仍具豐碩成果」的信號。

她指出，歐盟每年將從印度減免約 40 億歐元 (47 億美元) 關稅，預計到 2032 年對印度出口額可翻倍，涉及汽車、機械、農產品食品、化工產品及飛機等多品類，且印度給予的關稅減免幅度為所有貿易夥伴之最，將顯著改善歐盟產品進入印度市場的條件。

印度商工部長 Piyush Goyal 在記者會上宣布，協定預計於 2026 年內生效。儘管印度目前僅是歐盟第 9 大貿易夥伴，佔歐盟商品貿易總額 2.4%，遠遜於美國、中國與英國，但歐盟在印度對外貿易版圖中的地位舉足輕重，貿易規模與美中相當。

令人關注的是，印度在協議中放寬了汽車、農業等關稅敏感領域的准入，超出不少專家預期。

印度打算分階段將歐洲汽車進口關稅由現行 110% 降至 10%，並在五至十年內取消零件關稅，雷諾、福斯、BMW、賓士等歐洲主流品牌已在當地佈局。

此外，印度幾乎全面取消歐盟機械 (原最高 44%)、化學產品(原最高 22%) 與藥品 (原最高 11%) 的關稅，並降低或免除歐洲葡萄酒、橄欖油等農產品的高額關稅，但對歐洲牛肉、雞肉、稻米與食糖等仍設保護門檻。

歐盟農業與食品事務專員 Christophe Hansen 表示，歐洲酒類、橄欖油、糖果等將以優惠條件進入快速成長的印度市場。

上述消息公佈後，印度相關產業股價應聲下挫，馬魯蒂鈴木跌 1.5%，現代汽車印度分公司跌 3.6%，塔塔汽車與馬恆達分別跌 1.3% 與 4.2%；酒類企業中，蘇拉葡萄園跌 4.1%，聯合釀酒公司與聯合烈酒公司跌幅均逾 2%。

印度政府解釋，協定雖加劇市場競爭，卻能讓消費者接觸高科技汽車，為印度汽車打開歐盟市場大門。

對印度而言，這份協定更關鍵的意義在於緩解美國關稅衝擊。印度商工部聲明指出，紡織品、服裝、海鮮、皮革、鞋類、化學、塑膠、運動用品、玩具、珠寶等「重點勞動密集型產業」合計出口額達 330 億美元，此前歐盟對其課徵 4% 至 26% 關稅，未來將享零關稅待遇。

野村證券印度及除日本外亞太市場首席經濟學家 Sonal Varma 認為，這將大幅提升相關產業競爭力，並助其擺脫美國高關稅困境。

Goyal 更預估，光是紡織業就可新增 600 萬至 600 萬個工作崗位，該產業是印度僅次於農業的第二大就業支柱。

此外，印歐將建立人員流動框架，便利商務訪客、企業調任人員、合約服務供應商及獨立專業人士臨時入境居留。對此 Varma 指出，印度的 IT、專業與教育服務領域將因此受益。

數據顯示，2025 財年印歐雙邊商品貿易額達 1365.4 億美元，印度對歐出口 758.5 億美元，自歐洲進口 606.8 億美元。