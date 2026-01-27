鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-27 08:17

據《路透社》報導，歐盟理事會周一（26 日）正式批准對俄羅斯天然氣實施禁令，將從 2027 年 1 月 1 日起全面禁止進口俄羅斯液化天然氣，並從 2027 年 9 月 30 日起全面禁止進口俄羅斯管線天然氣。

歐盟正式批准，明年全面禁止進口俄羅斯天然氣。（圖：Shutterstock）

歐盟理事會發表聲明，稱現有合約將得到一個過渡期，以控制禁令對天然氣價格和市場的衝擊，在授權天然氣進入歐盟之前，歐盟國家將首先核實天然氣的生產國。違反規定的個人可能面臨至少 250 萬歐元的罰款，公司將面臨至少 4,000 萬歐元的罰款。

歐盟要求成員國在 2026 年 3 月 1 日之前制定計畫，推動天然氣供應分散，並確定取代俄羅斯天然氣的進口來源。歐盟企業必須向相關機關和歐盟委員會通報尚未履行的俄羅斯天然氣合約，仍在進口俄羅斯石油的國家也必須提交能源多元化計畫。

如果一個歐盟成員國在冬季供暖季節之前難以用非俄羅斯天然氣填充庫存，法律允許將禁令最後期限推遲到 2027 年 11 月 1 日。法規還規定，在歐盟宣布緊急狀態且一個或多個歐盟國家面臨嚴重供應威脅的情況下，歐盟委員會可暫停實施進口禁令，最長期限為四周。

歐盟輪值主席國塞浦路斯能源、商業與工業部長達米亞諾斯說，禁令旨在擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，將成為歐盟邁向自主能源聯盟的重要一步。

歐盟理事會公布的投票結果顯示，僅匈牙利和斯洛伐克投票反對這項禁令，保加利亞棄權。匈牙利和斯洛伐克仍高度依賴俄羅斯能源，並希望與俄羅斯維持關係。匈牙利表示，如果禁令通過，將向歐盟最高司法機關歐洲法院提起訴訟。

在 2022 年烏克蘭戰爭爆發之前，俄羅斯供應歐盟約 40% 的天然氣。歐盟理事會稱，隨著歐盟國家逐步減少進口，以及歐盟提出一系列對俄經濟制裁，這一比例已在 2025 年下降至 13%。